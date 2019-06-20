升勢擋不住 新台幣盤中狂升2.47角

2019-06-20 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



受到川習即將會面，美中貿易戰有解，以及聯準會（Fed）宣布維持利率不變，美元走弱，亞幣抬頭，新台幣今（20）日早盤匯價如脫韁野馬一般，不受控制狂漲，盤中大漲2.47角，來到31.103元兌1美元。

新台幣今日早盤以31.260元兌1美元，強勢升值9分開出。由於亞幣全面升值，新台幣更是在出口商月底拋匯，以及外資賣匯等激勵下，開盤不久升破31.2元價位，並持續往升值方向挺進。