升勢擋不住 新台幣盤中狂升2.47角

相關新聞
貿易戰傷台商 銀行控管風險2019-06-20 00:58
隔拆利率飆 央行動向聚焦2019-06-20 00:20
遠銀拚併購 募百億銀彈2019-06-20 00:20
程淑芬：台灣需要的不是降息2019-06-20 00:20
台商回流…經濟保2主力2019-06-20 00:20
金控放款 香港提呆率低2019-06-20 00:19
授信開曼群島 Q1增一倍2019-06-20 00:19
遠銀多管齊下 抓住大戶年輕客2019-06-20 00:19
熱錢回流 股匯雙飆2019-06-20 00:08
川習會下周登場激勵市場信心 台北股匯市齊揚2019-06-19 20:08
新創平台瞄準加密貨幣投資趨勢 結合量化交易模式2019-06-19 19:25
臺銀發售日本櫻花套幣 主題為罕見的紅手毬櫻2019-06-19 17:40
搶攻哈日族 台銀推出2019年櫻花-紅手毬櫻套幣2019-06-19 16:46
海外刷卡 精算手續費2019-06-19 14:42
看準新南向 銀行推快閃卡2019-06-19 14:42
徐旭東：很多銀行來談合併 遠銀有很好的條件2019-06-19 14:41
安聯人壽+投信 推身故保證型保單2019-06-19 14:39
市場看好川習會 台幣盤中揚逾1角2019-06-19 14:39
國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮2019-06-19 13:55
遠銀股價12元太委屈？ 徐旭東：出身好人家總要多一點2019-06-19 11:45
遠東商銀現金股利0.45元 股票股利0.265元2019-06-19 11:01
元大創富論壇 聚焦5G電動車生技2.0及高殖利率股產業2019-06-19 10:34
遠東商銀股東會 徐旭東：全世界有高有低 要做好準備2019-06-19 09:56
低利又動盪 具3大功能的投資型保單才能滿足客戶需求2019-06-19 08:22
張兆順專訪（一）／兆豐金三年改革 重返榮耀2019-06-17 01:22
張兆順專訪（二）／最佳救援投手 化解危機2019-06-17 01:20
名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步2019-06-07 01:32
中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見2019-03-25 20:48
熱門文章
飛特立航空董事長楊宿智 在美墜機身亡2019-06-19 21:03
勞保月領、一次領那個好？保證領回機制不吃虧2019-06-19 13:33
昔為普悠瑪翻覆下台 吳宏謀接任中華郵政董事長2019-06-19 18:26
協商場地喬不攏...長榮空服明協商 再傳醞釀罷工2019-06-19 14:37
政院核定公股高層人事 鄭永春接華南永昌證董座2019-06-19 21:46
長榮勞資今協商若破局 學者估「這天罷工」衝擊最大2019-06-20 09:42
長榮空服員若罷工 高雄會員不受保障？工會代表陳情2019-06-19 15:44
國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮2019-06-19 13:55
蘋果在陸產能 擬撤出三成2019-06-20 01:14
家樂福總座王俊超：今年下半年會很辛苦2019-06-19 18:32
三星將推Note 10 台系鏈趕工2019-06-20 01:05
熱錢回流 股匯雙飆2019-06-20 00:08
熱錢回來了！新台幣強升1.78角收31.35元 一個月來高點2019-06-19 16:10
豔陽高照 太陽能發電一度貢獻171萬瓩2019-06-19 18:58
3.5GHz上限設100MHz 業界：5G競標會很激烈2019-06-19 22:33
新台幣強彈 盤中升值2角2019-06-20 09:20
產創條例10-1條三讀 投資智慧機械、5G得抵減營所稅2019-06-19 15:52
蘋果擬撤部分在陸產能 衝擊蘋板iPhone產量2019-06-20 01:13
徐旭東：很多銀行來談合併 遠銀有很好的條件2019-06-19 14:41
台開打造「養生旅居」概念飯店 找來法國宜必思合作2019-06-19 19:22
長榮勞資下午協商 工會不樂觀：開直播如同看兩方表演2019-06-20 09:30
大韓航空宣布 有意增添30架波音787夢想飛機2019-06-19 16:30
遠銀拚併購 募百億銀彈2019-06-20 00:20
貿易戰傷台商 銀行控管風險2019-06-20 00:58
美國穩居半導體龍頭 台灣IC設計全球第22019-06-19 13:36
5G釋照提前 12月競標2019-06-20 00:07
中華電信徵才 將招募基層員工447人2019-06-19 15:39
創業家新子公司新時代電商上線 瞄準食品網購2019-06-19 14:22
血庫恐將入不敷出？年輕族群捐血人次20年來大減六成2019-06-19 14:33
統一麵包首創創新上架分潤制度 讓學生麵包上架小七2019-06-19 15:07
長榮承諾遇罷工即公布補償標準 旅行業者：我們倒楣2019-06-20 10:16
8月基本工資「必然」漲 林伯豐：但不該由政府喊價2019-06-19 13:42
程淑芬：台灣需要的不是降息2019-06-20 00:20
5G釋照／業者：頻譜戰 三大殺兩小2019-06-20 00:06
企業家選總統怎麼看？ 徐旭東這樣說2019-06-19 23:02
華碩手機登陸印度 攜當地最大電商搶灘高階手機市場2019-06-19 22:11
經濟五法闖關 產創首戰告捷2019-06-19 23:35
立院三讀產創條例 減稅鼓勵智慧機械、5Ｇ2019-06-19 15:23
全台高溫 最高用電逾3500萬瓩創今年新高2019-06-19 15:49
三星新增供應商 泰碩受關注2019-06-20 01:04
留言