親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

整理包／108指考衝刺 各科考前重點整理一次看

升勢擋不住 新台幣盤中狂升2.47角

2019-06-20 11:17經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

受到川習即將會面，美中貿易戰有解，以及聯準會（Fed）宣布維持利率不變，美元走弱，亞幣抬頭，新台幣今（20）日早盤匯價如脫韁野馬一般，不受控制狂漲，盤中大漲2.47角，來到31.103元兌1美元。

新台幣今日早盤以31.260元兌1美元，強勢升值9分開出。由於亞幣全面升值，新台幣更是在出口商月底拋匯，以及外資賣匯等激勵下，開盤不久升破31.2元價位，並持續往升值方向挺進。

新台幣今（20）日早盤狂漲，盤中大漲2.47角，來到31.103元兌1美元。 圖...
新台幣今（20）日早盤狂漲，盤中大漲2.47角，來到31.103元兌1美元。 圖／聯合報系資料照片
分享

新台幣聯準會貿易戰
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

貿易戰傷台商 銀行控管風險

2019-06-20 00:58

隔拆利率飆 央行動向聚焦

2019-06-20 00:20

遠銀拚併購 募百億銀彈

2019-06-20 00:20

程淑芬：台灣需要的不是降息

2019-06-20 00:20

台商回流…經濟保2主力

2019-06-20 00:20

金控放款 香港提呆率低

2019-06-20 00:19

授信開曼群島 Q1增一倍

2019-06-20 00:19

遠銀多管齊下 抓住大戶年輕客

2019-06-20 00:19

熱錢回流 股匯雙飆

2019-06-20 00:08

川習會下周登場激勵市場信心 台北股匯市齊揚

2019-06-19 20:08

新創平台瞄準加密貨幣投資趨勢 結合量化交易模式

2019-06-19 19:25

臺銀發售日本櫻花套幣 主題為罕見的紅手毬櫻

2019-06-19 17:40

搶攻哈日族 台銀推出2019年櫻花-紅手毬櫻套幣

2019-06-19 16:46

海外刷卡 精算手續費

2019-06-19 14:42

看準新南向 銀行推快閃卡

2019-06-19 14:42

徐旭東：很多銀行來談合併 遠銀有很好的條件

2019-06-19 14:41

安聯人壽+投信 推身故保證型保單

2019-06-19 14:39

市場看好川習會 台幣盤中揚逾1角

2019-06-19 14:39

國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮

2019-06-19 13:55

遠銀股價12元太委屈？ 徐旭東：出身好人家總要多一點

2019-06-19 11:45

遠東商銀現金股利0.45元 股票股利0.265元

2019-06-19 11:01

元大創富論壇 聚焦5G電動車生技2.0及高殖利率股產業

2019-06-19 10:34

遠東商銀股東會 徐旭東：全世界有高有低 要做好準備

2019-06-19 09:56

低利又動盪 具3大功能的投資型保單才能滿足客戶需求

2019-06-19 08:22

張兆順專訪（一）／兆豐金三年改革 重返榮耀

2019-06-17 01:22

張兆順專訪（二）／最佳救援投手 化解危機

2019-06-17 01:20

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

飛特立航空董事長楊宿智 在美墜機身亡

2019-06-19 21:03

勞保月領、一次領那個好？保證領回機制不吃虧

2019-06-19 13:33

昔為普悠瑪翻覆下台 吳宏謀接任中華郵政董事長

2019-06-19 18:26

協商場地喬不攏...長榮空服明協商 再傳醞釀罷工

2019-06-19 14:37

政院核定公股高層人事 鄭永春接華南永昌證董座

2019-06-19 21:46

長榮勞資今協商若破局 學者估「這天罷工」衝擊最大

2019-06-20 09:42

長榮空服員若罷工 高雄會員不受保障？工會代表陳情

2019-06-19 15:44

國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮

2019-06-19 13:55

蘋果在陸產能 擬撤出三成

2019-06-20 01:14

家樂福總座王俊超：今年下半年會很辛苦

2019-06-19 18:32

三星將推Note 10 台系鏈趕工

2019-06-20 01:05

熱錢回流 股匯雙飆

2019-06-20 00:08

熱錢回來了！新台幣強升1.78角收31.35元 一個月來高點

2019-06-19 16:10

豔陽高照 太陽能發電一度貢獻171萬瓩

2019-06-19 18:58

3.5GHz上限設100MHz 業界：5G競標會很激烈

2019-06-19 22:33

新台幣強彈 盤中升值2角

2019-06-20 09:20

產創條例10-1條三讀 投資智慧機械、5G得抵減營所稅

2019-06-19 15:52

蘋果擬撤部分在陸產能 衝擊蘋板iPhone產量

2019-06-20 01:13

徐旭東：很多銀行來談合併 遠銀有很好的條件

2019-06-19 14:41

台開打造「養生旅居」概念飯店 找來法國宜必思合作

2019-06-19 19:22

長榮勞資下午協商 工會不樂觀：開直播如同看兩方表演

2019-06-20 09:30

大韓航空宣布 有意增添30架波音787夢想飛機

2019-06-19 16:30

遠銀拚併購 募百億銀彈

2019-06-20 00:20

貿易戰傷台商 銀行控管風險

2019-06-20 00:58

美國穩居半導體龍頭 台灣IC設計全球第2

2019-06-19 13:36

5G釋照提前 12月競標

2019-06-20 00:07

中華電信徵才 將招募基層員工447人

2019-06-19 15:39

創業家新子公司新時代電商上線 瞄準食品網購

2019-06-19 14:22

血庫恐將入不敷出？年輕族群捐血人次20年來大減六成

2019-06-19 14:33

統一麵包首創創新上架分潤制度 讓學生麵包上架小七

2019-06-19 15:07

長榮承諾遇罷工即公布補償標準 旅行業者：我們倒楣

2019-06-20 10:16

8月基本工資「必然」漲 林伯豐：但不該由政府喊價

2019-06-19 13:42

程淑芬：台灣需要的不是降息

2019-06-20 00:20

5G釋照／業者：頻譜戰 三大殺兩小

2019-06-20 00:06

企業家選總統怎麼看？ 徐旭東這樣說

2019-06-19 23:02

華碩手機登陸印度 攜當地最大電商搶灘高階手機市場

2019-06-19 22:11

經濟五法闖關 產創首戰告捷

2019-06-19 23:35

立院三讀產創條例 減稅鼓勵智慧機械、5Ｇ

2019-06-19 15:23

全台高溫 最高用電逾3500萬瓩創今年新高

2019-06-19 15:49

三星新增供應商 泰碩受關注

2019-06-20 01:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top