台灣人最關注房產投資 關鍵決定因素是「風水」

2019-06-20 05:53 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



關注房產投資已成全民運動，調查發現，全球平均每人每週約花費3.5小時關注房地產投資相關資訊，包括看房子、閱讀相關雜誌、上網搜尋待售標的等。相較於為子女說床邊故事，父母花費在關注房地產相關資訊的時間更多。與其他亞洲市場相比，台灣人對房產投資的關注度最高。

即使有些投資人還沒到真正要買房的階段，滙豐集團發佈的調查報告《磚瓦之上》顯示，投資人對房地產的關注已成為全球性的現象。

調查顯示，台灣平均每人每週約花費4.54小時關注房地產投資相關資訊，比與自己父母聊天的時間多三倍，也比為子女說床邊故事的時間多出四倍。甚至有8.26%的台灣受訪者每週花費超過7個小時關注房地產相關資訊，每十人中有超過四人至少一季就會查看一次自有房產的價格變化。

為了買房，有超過一成、對房地產投資高度熱衷的台灣人族群延遲生育計畫，比例較一般族群高了一倍；有更高比例的房地產熱衷者為了買房而延後結婚大事。

即使如此，根據全球調查，對房市研究投入心力的投資人，最後仍時常衝動買房，其中有近四成受訪者曾憑藉第一印象而購屋。此外，不同的傳統迷信與避諱也分別影響各市場的買房行為；以台灣為例，有一半的受訪者表示風水是他們判斷是否買房的關鍵因素之一。

滙豐商業銀行個金暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，買房時常是民眾在人生中最重要且金額最高的購買行為，建議民眾在買房前需將整體財務規劃納入考量，及早開始與家人、伴侶討論，並與專業的理財顧問擬定資產管理計畫，以免延誤自身結婚、生子的人生大事。

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