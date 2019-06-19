親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

政院核定公股高層人事 鄭永春接華南永昌證董座

2019-06-19 21:46經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

行政院核定華南金控子公司高層人事案，華南永昌證券董事長楊朝榮屆齡退休，遺缺由華南銀行總經理鄭永春接任，華銀總經理則由華銀最資深副總張振芳升任。

據了解，行政院日前已核定華南金旗下子公司相關人事案。

至於台企銀總經理施建安今年7月也將滿65歲，行政院高層原本有意另覓人選，但也有人力挺施建安延任，兩股勢力拔河結果，行政院長蘇貞昌已同意施建安延任，相關人事案正在走行政程序中。

華南金控華銀華南銀行
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

新創平台瞄準加密貨幣投資趨勢 結合量化交易模式

2019-06-19 19:25

臺銀發售日本櫻花套幣 主題為罕見的紅手毬櫻

2019-06-19 17:40

搶攻哈日族 台銀推出2019年櫻花-紅手毬櫻套幣

2019-06-19 16:46

海外刷卡 精算手續費

2019-06-19 14:42

看準新南向 銀行推快閃卡

2019-06-19 14:42

徐旭東：很多銀行來談合併 遠銀有很好的條件

2019-06-19 14:41

安聯人壽+投信 推身故保證型保單

2019-06-19 14:39

市場看好川習會 台幣盤中揚逾1角

2019-06-19 14:39

國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮

2019-06-19 13:55

遠銀股價12元太委屈？ 徐旭東：出身好人家總要多一點

2019-06-19 11:45

遠東商銀現金股利0.45元 股票股利0.265元

2019-06-19 11:01

元大創富論壇 聚焦5G電動車生技2.0及高殖利率股產業

2019-06-19 10:34

遠東商銀股東會 徐旭東：全世界有高有低 要做好準備

2019-06-19 09:56

低利又動盪 具3大功能的投資型保單才能滿足客戶需求

2019-06-19 08:22

美元投資保單銷售 腰斬

2019-06-19 00:40

美中貿易戰衝擊 投資型保單今年保費大減

2019-06-19 00:38

渣打擬加碼投資台灣新創

2019-06-19 00:36

回流台商 錢進儲蓄險

2019-06-19 00:36

安聯新保單 回歸保障本質

2019-06-19 00:36

板信銀今年獲利拚增80%

2019-06-19 00:36

兆豐銀員工持股信託 7月上路

2019-06-18 23:38

手機辦貸款 多家銀行想承做

2019-06-18 23:37

員工持股信託 兆豐金工會爭取擴及關係企業

2019-06-18 23:35

試辦vs.沙盒實驗…有四差異

2019-06-18 23:32

企業生日快樂／華南永昌證 搶攻金融3.0

2019-06-17 01:30

企業生日快樂／華南永昌證壯大版圖 推動國際化

2019-06-17 01:28

企業生日快樂／華南永昌證關懷弱勢 熱心公益

2019-06-17 01:27

張兆順專訪（一）／兆豐金三年改革 重返榮耀

2019-06-17 01:22

張兆順專訪（二）／最佳救援投手 化解危機

2019-06-17 01:20

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

飛特立航空董事長楊宿智 在美墜機身亡

2019-06-19 21:03

勞保月領、一次領那個好？保證領回機制不吃虧

2019-06-19 13:33

昔為普悠瑪翻覆下台 吳宏謀接任中華郵政董事長

2019-06-19 18:26

【重磅快評】中油油輪在荷姆茲海峽被轟真的沒什麼嗎？

2019-06-19 10:27

最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份

2019-06-19 10:15

美元投資保單銷售 腰斬

2019-06-19 00:40

徐旭東：子女多參與集團經營

2019-06-19 01:03

協商場地喬不攏...長榮空服明協商 再傳醞釀罷工

2019-06-19 14:37

中鋼接到行政院經濟部派令 翁朝棟續任董事長

2019-06-19 09:39

儒鴻迎Nike大單 熱到明年

2019-06-19 00:54

矽晶圓四哥 調降今年財測

2019-06-19 00:51

中鋼營收賺不賺？翁朝棟：美中貿易戰是危機也是轉機

2019-06-19 10:40

兆豐銀員工持股信託 7月上路

2019-06-18 23:38

國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮

2019-06-19 13:55

中鋼股東會紀念品退燒？董座：還發出了55萬份

2019-06-19 11:43

回流台商 錢進儲蓄險

2019-06-19 00:36

長榮空服員若罷工 高雄會員不受保障？工會代表陳情

2019-06-19 15:44

AIT：美台經濟3大優先 美牛美豬未決影響大

2019-06-19 00:37

華碩多路出擊 下半年來電

2019-06-19 01:01

台糖董事長上午交接 原任黃育徵傳出被請辭

2019-06-19 10:35

台糖新董座陳昭義 想在台糖開老人長照中心

2019-06-19 10:45

遠銀股價12元太委屈？ 徐旭東：出身好人家總要多一點

2019-06-19 11:45

徐董大讚井琪 最合格總座

2019-06-19 01:02

家樂福總座王俊超：今年下半年會很辛苦

2019-06-19 18:32

熱錢回來了！新台幣強升1.78角收31.35元 一個月來高點

2019-06-19 16:10

產創條例10-1條三讀 投資智慧機械、5G得抵減營所稅

2019-06-19 15:52

巨大做對兩件事 躲開貿易戰風暴

2019-06-19 00:58

晶華潘思亮看貿易戰 台灣越南都是受惠國

2019-06-19 01:00

美國穩居半導體龍頭 台灣IC設計全球第2

2019-06-19 13:36

巨大杜綉珍看貿易戰 中國製造時代結束了

2019-06-19 01:00

加航歡慶加拿大日 推超值機票前往加美18K有找

2019-06-19 08:44

台幣早盤勁揚逾1角 升破31.400元

2019-06-19 09:22

徐旭東：很多銀行來談合併 遠銀有很好的條件

2019-06-19 14:41

手機辦貸款 多家銀行想承做

2019-06-18 23:37

我賦稅負擔率19.3% OECD國家第2低

2019-06-19 00:20

我租稅負擔率比OECD國家低 計社會安全捐後僅贏墨西哥

2019-06-19 06:09

8月基本工資「必然」漲 林伯豐：但不該由政府喊價

2019-06-19 13:42

中華電信徵才 將招募基層員工447人

2019-06-19 15:39

試辦vs.沙盒實驗…有四差異

2019-06-18 23:32

豔陽高照 太陽能發電一度貢獻171萬瓩

2019-06-19 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top