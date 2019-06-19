政院核定公股高層人事 鄭永春接華南永昌證董座

2019-06-19 21:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



行政院核定華南金控子公司高層人事案，華南永昌證券董事長楊朝榮屆齡退休，遺缺由華南銀行總經理鄭永春接任，華銀總經理則由華銀最資深副總張振芳升任。

據了解，行政院日前已核定華南金旗下子公司相關人事案。

至於台企銀總經理施建安今年7月也將滿65歲，行政院高層原本有意另覓人選，但也有人力挺施建安延任，兩股勢力拔河結果，行政院長蘇貞昌已同意施建安延任，相關人事案正在走行政程序中。