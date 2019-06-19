政院核定公股高層人事 鄭永春接華南永昌證董座

相關新聞
新創平台瞄準加密貨幣投資趨勢 結合量化交易模式2019-06-19 19:25
臺銀發售日本櫻花套幣 主題為罕見的紅手毬櫻2019-06-19 17:40
搶攻哈日族 台銀推出2019年櫻花-紅手毬櫻套幣2019-06-19 16:46
海外刷卡 精算手續費2019-06-19 14:42
看準新南向 銀行推快閃卡2019-06-19 14:42
徐旭東：很多銀行來談合併 遠銀有很好的條件2019-06-19 14:41
安聯人壽+投信 推身故保證型保單2019-06-19 14:39
市場看好川習會 台幣盤中揚逾1角2019-06-19 14:39
國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮2019-06-19 13:55
遠銀股價12元太委屈？ 徐旭東：出身好人家總要多一點2019-06-19 11:45
遠東商銀現金股利0.45元 股票股利0.265元2019-06-19 11:01
元大創富論壇 聚焦5G電動車生技2.0及高殖利率股產業2019-06-19 10:34
遠東商銀股東會 徐旭東：全世界有高有低 要做好準備2019-06-19 09:56
低利又動盪 具3大功能的投資型保單才能滿足客戶需求2019-06-19 08:22
美元投資保單銷售 腰斬2019-06-19 00:40
美中貿易戰衝擊 投資型保單今年保費大減2019-06-19 00:38
渣打擬加碼投資台灣新創2019-06-19 00:36
回流台商 錢進儲蓄險2019-06-19 00:36
安聯新保單 回歸保障本質2019-06-19 00:36
板信銀今年獲利拚增80%2019-06-19 00:36
兆豐銀員工持股信託 7月上路2019-06-18 23:38
手機辦貸款 多家銀行想承做2019-06-18 23:37
員工持股信託 兆豐金工會爭取擴及關係企業2019-06-18 23:35
試辦vs.沙盒實驗…有四差異2019-06-18 23:32
企業生日快樂／華南永昌證 搶攻金融3.02019-06-17 01:30
企業生日快樂／華南永昌證壯大版圖 推動國際化2019-06-17 01:28
企業生日快樂／華南永昌證關懷弱勢 熱心公益2019-06-17 01:27
張兆順專訪（一）／兆豐金三年改革 重返榮耀2019-06-17 01:22
張兆順專訪（二）／最佳救援投手 化解危機2019-06-17 01:20
名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步2019-06-07 01:32
中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見2019-03-25 20:48
熱門文章
飛特立航空董事長楊宿智 在美墜機身亡2019-06-19 21:03
勞保月領、一次領那個好？保證領回機制不吃虧2019-06-19 13:33
昔為普悠瑪翻覆下台 吳宏謀接任中華郵政董事長2019-06-19 18:26
【重磅快評】中油油輪在荷姆茲海峽被轟真的沒什麼嗎？2019-06-19 10:27
最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份2019-06-19 10:15
美元投資保單銷售 腰斬2019-06-19 00:40
徐旭東：子女多參與集團經營2019-06-19 01:03
協商場地喬不攏...長榮空服明協商 再傳醞釀罷工2019-06-19 14:37
中鋼接到行政院經濟部派令 翁朝棟續任董事長2019-06-19 09:39
儒鴻迎Nike大單 熱到明年2019-06-19 00:54
矽晶圓四哥 調降今年財測2019-06-19 00:51
中鋼營收賺不賺？翁朝棟：美中貿易戰是危機也是轉機2019-06-19 10:40
兆豐銀員工持股信託 7月上路2019-06-18 23:38
國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮2019-06-19 13:55
中鋼股東會紀念品退燒？董座：還發出了55萬份2019-06-19 11:43
回流台商 錢進儲蓄險2019-06-19 00:36
長榮空服員若罷工 高雄會員不受保障？工會代表陳情2019-06-19 15:44
AIT：美台經濟3大優先 美牛美豬未決影響大2019-06-19 00:37
華碩多路出擊 下半年來電2019-06-19 01:01
台糖董事長上午交接 原任黃育徵傳出被請辭2019-06-19 10:35
台糖新董座陳昭義 想在台糖開老人長照中心2019-06-19 10:45
遠銀股價12元太委屈？ 徐旭東：出身好人家總要多一點2019-06-19 11:45
徐董大讚井琪 最合格總座2019-06-19 01:02
家樂福總座王俊超：今年下半年會很辛苦2019-06-19 18:32
熱錢回來了！新台幣強升1.78角收31.35元 一個月來高點2019-06-19 16:10
產創條例10-1條三讀 投資智慧機械、5G得抵減營所稅2019-06-19 15:52
巨大做對兩件事 躲開貿易戰風暴2019-06-19 00:58
晶華潘思亮看貿易戰 台灣越南都是受惠國2019-06-19 01:00
美國穩居半導體龍頭 台灣IC設計全球第22019-06-19 13:36
巨大杜綉珍看貿易戰 中國製造時代結束了2019-06-19 01:00
加航歡慶加拿大日 推超值機票前往加美18K有找2019-06-19 08:44
台幣早盤勁揚逾1角 升破31.400元2019-06-19 09:22
徐旭東：很多銀行來談合併 遠銀有很好的條件2019-06-19 14:41
手機辦貸款 多家銀行想承做2019-06-18 23:37
我賦稅負擔率19.3% OECD國家第2低2019-06-19 00:20
我租稅負擔率比OECD國家低 計社會安全捐後僅贏墨西哥2019-06-19 06:09
8月基本工資「必然」漲 林伯豐：但不該由政府喊價2019-06-19 13:42
中華電信徵才 將招募基層員工447人2019-06-19 15:39
試辦vs.沙盒實驗…有四差異2019-06-18 23:32
豔陽高照 太陽能發電一度貢獻171萬瓩2019-06-19 18:58
留言