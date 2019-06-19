川習會下周登場激勵市場信心 台北股匯市齊揚

2019-06-19 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美中貿易戰有望緩和，被壓抑已久的市場終於出現好消息，股匯狂飆。 聯合報系資料照／記者林澔一、黃義書攝影 分享 facebook

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平下周將在G20（20國集團）峰會舉行會談，美中貿易戰有望緩和，加上市場預期美國聯準會（Fed）最新利率決策將持續高「鴿」，被壓抑已久的市場終於出現好消息，國際美元走弱，亞幣走升，外資回流，股匯狂飆。

在外資大買超台股逾百億之下，台股今天跳空開高、電金齊揚，盤中連連突破整數關卡，大漲逾208點，漲幅近2%。

台幣兌美元匯率也開高走高，一度強升1.93角，終場以31.35元作收，創1個月新高，為逾8個半月來單日最大升幅，爆量升值1.78角，台北及元太兩大外匯市場成交量放大至14.77億美元。

匯銀主管表示，市場氣氛轉好，亞幣同步走升，台幣升幅僅次於韓元。除了外資買超台股外，月底有投信作帳行情，外資在台積電除權息前後卡位布局，使資金簇擁，推升台幣。不過，台幣強升也吸引不少散戶進場逢低買匯，「土洋對作」下，使成交量暴增。

「川普為了選舉積極推利多，」匯銀主管指出，除了貿易戰不能再擴大到傷了自己外，在川普明示、暗示下，預料本周聯準會利率會議不會升息，甚至會後可能會釋出更「鴿」的結論，加上歐洲央行也持續寬鬆，資金行情將持續上演，美元後續走勢偏弱。