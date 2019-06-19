新創平台瞄準加密貨幣投資趨勢 結合量化交易模式

2019-06-19 19:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



台灣區塊鏈新創公司Bincentive，瞄準量化投資「有波動就有獲利空間」的特性並洞察加密貨幣市場趨勢，推出加密貨幣量化投資的智能跟投平台，降低全球投資人進入加密貨幣投資的門檻，成為投資市場的理財新選擇。明天也將在台灣虛擬貨幣交易所MAX上架功能型代幣BCNT。

近年來全球市場不確定因素持續上升，市場波動度高使得大眾對於既有標的投資意願越來越保守，也開始尋求其他可能的投資標的，在這樣高波動的環境下，「量化投資」也成為市場最關注的投資策略之一，小資族也可由此介入加密貨幣投資，且具備停損機制降低投資風險。

加幣貨幣波動度高，如：比特幣去年一度跌到 4000 美元，近期開始扭轉局面，重啟漲勢飆漲至 9000 美元，加密貨幣波動性極大，劇烈波動讓有意投資者難免卻步。

Bincentive執行長卓昭明表示，市場上，多數量化基金、加密貨幣幾乎都不接受小資散戶投資，但交易平台由經理人代操，加上區塊鏈建立資訊透明、不可竄改的智能合約，打造去中心化資產管理中心，投資人不但可在帳戶中隨時調整資產配置，也可隨時終止投資。至於交易費用部分，不同於一般基金手續費收取方式，會在投資績效為正報酬時，才會依約收取手續費。

卓昭明，團隊利用區塊鏈智能合約技術，打造了加密貨幣量化交易策略媒合平台，Bincentive 集結海內外量化交易團隊資源，提供投資人去中心化的資產管理解決方案，將區塊鏈技術應用於加密貨幣投資領域，具體落實金融科技概念，促進區塊鏈金融應用真正落地，讓投資人在配置資產時有更多的選擇。

Bincentive是全台第一家結合量化交易及區塊鏈技術，應用於加密貨幣投資領域的金融科技企業，目前在台尚未有類似策略跟投平台，國際上的類似服務也侷限於中心化資產管理的運作模式。Bincentive 的智能交易生態服務將能為加密貨幣市場創造三贏局面—提高投資客戶獲利的機率；為量化交易專家吸引跟投加密資產，創造利益共享；為交易所創造更高的交易量及流動性。