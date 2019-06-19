台北富邦銀行 勇奪《國際商業雜誌》四項大獎

2019-06-19 15:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



台北富邦銀行今年度繼獲得《歐元雜誌（Euromoney）》、《全球金融雜誌（Global Finance）》、《財資雜誌（The Asset） 》等商業權威機構授獎肯定後，日前又再度榮獲國際專業財經媒體《國際商業雜誌（International Business Magazine）》評選為台灣區「最佳行動銀行（Best Mobile Banking App）」、「最佳區塊鏈支付應用（Best Blockchain Payments Application）」、「最佳微型金融科技銀行（The Best Micro Fintech Finance Bank）」及「台灣最佳貿易融資銀行（Best Trade Finance Bank in Taiwan）」，顯示北富銀堅強的創新實力及專業優質的金融服務已深獲國際肯定!

北富銀表示，隨著數位浪潮來襲，各項金融科技日新月異，然而技術只是工具，如何結合創新思維來滿足使用者的深層需求才是構建優質服務的基礎。無論是個人用戶或企業客群、消費支付或貿易融資，北富銀都積極從使用者角度出發，透過深度訪談、市場調查和團體研討等多元模式發掘客戶隱藏痛點，並結合長期積累的技術實力和金融專業開發超越客戶想像的創新應用，在為客戶解決問題、提升體驗的同時，更進一步創造更多附加價值，也因此能一舉勇奪《國際商業雜誌》四項大獎，成為本屆評選中台灣區獎項的最大贏家。

在個人金融方面，「富邦行動銀行」特別重視客戶的自主性，推出免登入快速查詢、首頁功能自由選、邦你記、邦你存、e家付等多項創新功能。客戶不僅可以自由設計個性化的使用介面，即時且便利地掌握個人金融狀況，更能透過富邦行動銀行內「邦你記、邦你存」等目標規劃和提醒機制來提高儲蓄及資金管理效率。

父母也可以利用「e家付」功能將獎勵金或零用錢「滑」進孩子帳戶，增進親子互動並建立兒童健全金錢觀。諸多貼心創新設計，讓北富銀榮獲本屆台灣區「最佳行動銀行」。

區塊鏈技術能維持記錄完整性、防止數據篡改，便於客戶與商家查詢交易資料及簡化核帳作業，可望成為未來驅動金融發展的重要技術之一。

為加速區塊鏈在台灣的落地應用，北富銀將區塊鏈與行動支付結合推出「Lucky Pay」，成為台灣首家推出商業化區塊鏈支付系統的銀行，同時更與政大合作在校園內建置全台第一個區塊鏈支付示範區，為行動支付創造更安全可信的交易環境。北富銀對台灣區塊鏈技術應用的推動與貢獻贏得評審團一致認可，獲頒「最佳區塊鏈支付應用」。

針對中小企業金融，北富銀獲選為「最佳微型金融科技銀行（The Best Micro Fintech Finance Bank）」。北富銀不僅開發出新興信貸工廠系統，提供小微企業客戶全新的貸款體驗並以高於同業5倍的時效完成核貸；更與MOMO購物網合作推出台灣第一個供應鏈融資計畫，店家可透過MOMO購物網的交易信息申請融資，並能隨時通過網路進行提款和還款，不僅能填補小微新興企業短期資金調度的需求缺口，也為供應鏈融資的長期發展提供一套可行的參考模式。