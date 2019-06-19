渣打銀用160萬元總獎金 向FinTech創意影片招手

2019-06-19 15:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



渣打國際商業銀行(以下稱「渣打銀行」) 2019年FinTech創意影片挑戰賽自即日起展開，邀請大專院校學生及創意青年，針對FinTech金融科技主題發揮創意，以影片形式參賽，爭取總獎金160萬元的高額獎金。基於渣打集團三大數位策略，渣打銀行臺灣也致力提升在地金融服務數位化，此次FinTech創意影片挑戰賽具五大特色，許多創意更是業界首創，有別於同業及過去的做法，希望能鼓勵更多青年人才及蒐集更多的FinTech創意。

渣打銀行總經理林遠棟表示，有鑑於金融科技之創新日新月異，渣打集團在FinTech發展方面，已有三大策略並積極投入資源發展與推動，這三大策略分別是：突破傳統銀行做法，發展新的商業模式；投資新創產業及成立新創基金；以及導入FinTech科技，提升客戶滿意度及強化關係。在台灣，渣打銀行身為國際級的金融業者，我們也積極推動集團三大策略，並整合集團資源，致力提升在地金融服務數位化。

林遠棟進一步說明，在突破傳統銀行策略下，參股LINE BANK純網銀並參與執照申請；在投資新創產業方面，集團於2019年3月推出 FinTech Bridge ，提供新創團體、投資者和創業加速器等聯繫的平台，國內投資人亦可加以運用。而在導入FinTech科技方面，今年就陸續成立桃園「渣打iWealth 數位旗艦」、 推出24小時線上外匯交易平台等，提供給客戶更多元的創新服務。同時也引進Jarvis數位平台，整合品牌及產品服務並運用資料整合分析，提供銀行同仁銷售及客制化的客戶建議。