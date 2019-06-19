國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮

2019-06-19 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）降息風聲四起，讓市場猜測台灣央行也有降息可能。但國泰金控投資長程淑芬今（19）日指出，台灣現在的經濟結構與過去40年並不相同，過低利率反而會影響民眾儲蓄收入、影響消費，大型企業也沒有借錢的壓力，央行是支撐經濟最後一關，除非有很大經濟隱憂，否則她自己看不出來「央行有很好的理由要降息」。

程淑芬更直接點出「台灣就坐在金山銀山上喊窮」，認為台灣需要的並不是降息政策，而是要引導資金進入很好的資金管理產業，不能都進入央行定存單，「台灣就坐在金山、銀山上喊窮，是一個很特別的現象」應該要改善。

央行將在本周四舉行理監事會議，市場都認為利率會維持不變。

程淑芬今日出席國泰金第2季「台灣經濟企業暨金融情勢發表會」，會中針對媒體提問，台灣央行是否有降息可能，做出回應。

程淑芬表示，過去台灣央行曾經調降五次存款準備率，當時景氣不好，全球央行調降利率，都是好意希望低利率可以讓企業負擔減少。但回頭來看，假設企業整體槓桿高低與大環境不同，一個國家金融利率政策，就應該隨著經濟結構而改變。

程淑芬表示，現在的台灣應該要做好資金管理者，因為現在台灣淨負債比是20％，已經是亞洲最低、也是歷史最低，大企業根本不需要借錢，某些大型企業本身還有自己的投資團隊，甚至備列總經專家。民間藏富更明顯，目前台灣家計部門的金融資產有數十兆新台幣。

在企業、民間滿手現金下，央行調降利率，只會更影響到民眾儲蓄利率收入，反而會影響到消費，甚至大企業還可以有更便宜的成本方便併購，企業將會大者恆大。

程淑芬認為，央行是支撐經濟最後一關，應該是要減緩跌幅功能。除非有很大的隱憂，例如通膨變成通縮，否則自己看不出來央行有很好的理由要降息。