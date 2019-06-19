親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

高雄市沒錢防治登革熱？她查出前市長陳菊竟減列9162萬

勞保月領、一次領那個好？ 保證領回機制不吃虧

國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮

2019-06-19 13:55經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

美國聯準會（Fed）降息風聲四起，讓市場猜測台灣央行也有降息可能。但國泰金控投資長程淑芬今（19）日指出，台灣現在的經濟結構與過去40年並不相同，過低利率反而會影響民眾儲蓄收入、影響消費，大型企業也沒有借錢的壓力，央行是支撐經濟最後一關，除非有很大經濟隱憂，否則她自己看不出來「央行有很好的理由要降息」。

程淑芬更直接點出「台灣就坐在金山銀山上喊窮」，認為台灣需要的並不是降息政策，而是要引導資金進入很好的資金管理產業，不能都進入央行定存單，「台灣就坐在金山、銀山上喊窮，是一個很特別的現象」應該要改善。

央行將在本周四舉行理監事會議，市場都認為利率會維持不變。

程淑芬今日出席國泰金第2季「台灣經濟企業暨金融情勢發表會」，會中針對媒體提問，台灣央行是否有降息可能，做出回應。

程淑芬表示，過去台灣央行曾經調降五次存款準備率，當時景氣不好，全球央行調降利率，都是好意希望低利率可以讓企業負擔減少。但回頭來看，假設企業整體槓桿高低與大環境不同，一個國家金融利率政策，就應該隨著經濟結構而改變。

程淑芬表示，現在的台灣應該要做好資金管理者，因為現在台灣淨負債比是20％，已經是亞洲最低、也是歷史最低，大企業根本不需要借錢，某些大型企業本身還有自己的投資團隊，甚至備列總經專家。民間藏富更明顯，目前台灣家計部門的金融資產有數十兆新台幣。

在企業、民間滿手現金下，央行調降利率，只會更影響到民眾儲蓄利率收入，反而會影響到消費，甚至大企業還可以有更便宜的成本方便併購，企業將會大者恆大。

程淑芬認為，央行是支撐經濟最後一關，應該是要減緩跌幅功能。除非有很大的隱憂，例如通膨變成通縮，否則自己看不出來央行有很好的理由要降息。

央行降息國泰金控
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

遠銀股價12元太委屈？ 徐旭東：出身好人家總要多一點

2019-06-19 11:45

遠東商銀現金股利0.45元 股票股利0.265元

2019-06-19 11:01

元大創富論壇 聚焦5G電動車生技2.0及高殖利率股產業

2019-06-19 10:34

遠東商銀股東會 徐旭東：全世界有高有低 要做好準備

2019-06-19 09:56

低利又動盪 具3大功能的投資型保單才能滿足客戶需求

2019-06-19 08:22

美元投資保單銷售 腰斬

2019-06-19 00:40

美中貿易戰衝擊 投資型保單今年保費大減

2019-06-19 00:38

渣打擬加碼投資台灣新創

2019-06-19 00:36

回流台商 錢進儲蓄險

2019-06-19 00:36

安聯新保單 回歸保障本質

2019-06-19 00:36

板信銀今年獲利拚增80%

2019-06-19 00:36

兆豐銀員工持股信託 7月上路

2019-06-18 23:38

手機辦貸款 多家銀行想承做

2019-06-18 23:37

員工持股信託 兆豐金工會爭取擴及關係企業

2019-06-18 23:35

試辦vs.沙盒實驗…有四差異

2019-06-18 23:32

專家：人行強勢維穩 匯價續貶有限

2019-06-18 14:23

中華郵政手機網路當機 預計下午3時前修復

2019-06-18 13:55

企業生日快樂／華南永昌證 搶攻金融3.0

2019-06-17 01:30

企業生日快樂／華南永昌證壯大版圖 推動國際化

2019-06-17 01:28

企業生日快樂／華南永昌證關懷弱勢 熱心公益

2019-06-17 01:27

張兆順專訪（一）／兆豐金三年改革 重返榮耀

2019-06-17 01:22

張兆順專訪（二）／最佳救援投手 化解危機

2019-06-17 01:20

登興櫃設獨董 有緩衝期

2019-06-16 23:38

伊斯蘭國際債 准發行

2019-06-16 23:38

開放了什麼？ 揭開開放銀行的面紗

2019-06-11 14:29

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

【重磅快評】中油油輪在荷姆茲海峽被轟真的沒什麼嗎？

2019-06-19 10:27

美元投資保單銷售 腰斬

2019-06-19 00:40

最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份

2019-06-19 10:15

新台幣貶值 美元投資型保單持續腰斬

2019-06-18 20:11

勞保月領、一次領那個好？保證領回機制不吃虧

2019-06-19 13:33

徐旭東：子女多參與集團經營

2019-06-19 01:03

無懼美中貿易戰 看這些台廠華麗轉身

2019-06-18 15:07

儒鴻迎Nike大單 熱到明年

2019-06-19 00:54

中鋼接到行政院經濟部派令 翁朝棟續任董事長

2019-06-19 09:39

矽晶圓四哥 調降今年財測

2019-06-19 00:51

統一併購韓國熊津 羅智先：打造「亞洲流通大平台」

2019-06-18 17:02

年租金3.31億元 PChome簽約郵政物流中心

2019-06-18 19:43

AIT：美台經濟3大優先 美牛美豬未決影響大

2019-06-19 00:37

回流台商 錢進儲蓄險

2019-06-19 00:36

中鋼營收賺不賺？翁朝棟：美中貿易戰是危機也是轉機

2019-06-19 10:40

中鋼股東會紀念品退燒？董座：還發出了55萬份

2019-06-19 11:43

徐董大讚井琪 最合格總座

2019-06-19 01:02

華碩多路出擊 下半年來電

2019-06-19 01:01

台糖董事長上午交接 原任黃育徵傳出被請辭

2019-06-19 10:35

兆豐銀員工持股信託 7月上路

2019-06-18 23:38

撼訊陳劍威：比特幣可能成為避險工具

2019-06-18 20:37

擴張台南太陽光電版圖 茂鴻電力3年內投資174億元

2019-06-18 16:38

中鋼19日股東會 翁朝棟續任董事長呼聲大

2019-06-18 21:39

晶華潘思亮看貿易戰 台灣越南都是受惠國

2019-06-19 01:00

巨大杜綉珍看貿易戰 中國製造時代結束了

2019-06-19 01:00

巨大做對兩件事 躲開貿易戰風暴

2019-06-19 00:58

加航歡慶加拿大日 推超值機票前往加美18K有找

2019-06-19 08:44

進口仿冒品層出不窮 愛迪達、威而鋼上榜

2019-06-18 20:44

羅智先談陸超商加盟：要與組織加盟 非像台灣個體加盟

2019-06-18 16:30

台幣早盤勁揚逾1角 升破31.400元

2019-06-19 09:22

手機辦貸款 多家銀行想承做

2019-06-18 23:37

我租稅負擔率比OECD國家低 計社會安全捐後僅贏墨西哥

2019-06-19 06:09

我賦稅負擔率19.3% OECD國家第2低

2019-06-19 00:20

營業秘密法下半年才有機會通過

2019-06-18 18:54

神盾全屏多點光學指紋辨識產品亮相 明年還有新武器

2019-06-18 18:45

試辦vs.沙盒實驗…有四差異

2019-06-18 23:32

遠銀股價12元太委屈？ 徐旭東：出身好人家總要多一點

2019-06-19 11:45

徐旭東：競逐5G市場 要先備妥銀彈

2019-06-19 01:02

蔡總統：AIoT是台灣產業方向

2019-06-19 00:17

台糖新董座陳昭義 想在台糖開老人長照中心

2019-06-19 10:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top