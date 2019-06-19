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遠東商銀股東會 徐旭東：全世界有高有低 要做好準備

2019-06-19 09:56聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

遠東國際商業銀行（2845）於今天上午於台北市國軍英雄館召開2019年股東常會，副董事長徐旭東致詞時先輕鬆開了個玩笑說，華盛頓今天傳來好消息，不升息、又有兩個原本不見面的人要見面了，「應該是知道我們要開股東會了」，但隨後他正色提醒，政經局勢多變為銀行經營帶來變數「全世界有高有低，要做好準備」。

徐旭東表示，遠東商銀去年獲利創新高，表現很好，但成長也要有穩定性，把獲利表現保持住，讓銀行穩健成長。另外，他指出，金融服務業面對科技化、智慧化加速，銀行更需要加強。目前遠銀89％操作已經自動化，很多業務不需要跑到銀行，未來要走向更智慧化，延伸至各行業的需求。

遠銀股東今天報告過去一年的營運績效，並揭示「深耕數位金融、維持利基領先、發揮集團綜效」的策略方向，力拚掌握數位金融與領導品牌，追求企業永續經營，長期穩健增長。

遠東商銀2018年獲利動能強勁，稅前淨利達40.7億元，年度成長25%；每股盈餘(EPS) 為1.08元，年增24%，成長力度創近八年新高；總資產突破新臺幣6千億元，稅前資產報酬率（ROA）為0.68%，稅前股東權益報酬率（ROE）為9.30%。

在業務績效表現亮眼同時，資產品質維持良好，逾期放款比率下降至0.237%，逾放覆蓋率提升至574%。亦因資產規模穩健成長等表現，惠譽信評機構於今年五月將遠東商銀的國際長期評等調升至BBB，國內長期評等調升至A+(twn)，長期展望維持穩定。

成長動能延續至今年，第一季稅前淨利13.8億元，較去年同期成長75%。年化稅前資產報酬率（ROA）為0.88%，年化稅前股東權益報酬率（ROE）為12.12%，皆已高於同業。

遠東國際商業銀行6月19日上午開2019年股東常會，向股東報告過去一年的營運績效...
遠東國際商業銀行6月19日上午開2019年股東常會，向股東報告過去一年的營運績效。記者沈婉玉／攝影
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