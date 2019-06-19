低利又動盪 具3大功能的投資型保單才能滿足客戶需求

2019-06-19 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美中貿易戰續戰，全球市場波動加大，投資市場瞬息萬變，稍有不慎，可能使得身故時的保單帳戶價值低於投保時所繳的美元保費。安聯人壽總經理林順才表示，投資型保單要兼具三大功能，包括收益、變現及風險管理，才能滿足客戶需求。

美中貿易戰讓全球資本市場劇烈震盪，加上新台幣利變型保單停售效應，市場受到排擠，連帶影響投資型保單買氣。根據壽險公會統計，今（2019）年前5月投資型保單初年度保費收入新台幣1779.98億元，年衰退逾二成。

安聯人壽副總楊承清表示，去年初年度保費約1.38兆，但今年受美中貿易戰升溫影響，恐讓今年初年度保費收入衰退，預估全年保費收入約1.2兆到1.3兆左右；至於投資型保單如果扣除目標到期債，初年度保費收入可能比去年大減近4成。

為提供風險承受度相對較低的屆齡族及退休族最適合的保險商品，業者推出附身故保證型的年金險。

投資型保險領導品牌安聯人壽攜手安聯投信，整合集團資源，推出附有最低保證身故給付的變額年金保險商品，「安聯人壽智聯人生（外幣）變額年金保險」，投資標的為全權委託投資帳戶，由專業投資團隊進行投資配置，並提供月資產撥回，有機會月月擁有現金收入，兼具提供客戶現金流與傳承資產的需求。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，作為退休準備，是長期規劃，要因應退休後的生活所需，資產表現要相對穩健，不能受到市場起伏太多影響，控制資產的波動度相對要來得重要。

因此，安聯投信投資帳戶是以風險動能為配置依據，勇敢擁抱多元資產，兼顧收益與資本成長的各種機會，讓風險不過度集中。在波動監控策略上，以強化控制下檔波動度以及增鋪防護網的雙重控管機制來因應市場的變化，每日監控個別資產自高點修正幅度。