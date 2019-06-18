為信託業掌握境外資金回台商機 信託公會說明會登場

2019-06-18 23:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



因應台商調整全球營運布局有將資金匯回我國之需求，行政院擬具「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案(海外資金匯回專法)，訂出資金回台租稅優惠與專戶管理措施；目前專法中有關外匯存款專戶資金，得於上限25%的額度內存入信託專戶或證券全權委託專戶內從事金融投資，此專法適逢國際環境變化的重大時刻推出，相信對台商將發揮相當大的引資回台效果。

信託公會理事長雷仲達為讓信託業會員盡早瞭解境外資金匯回的相關規範，創造信託業發展機會，特由信託公會邀實務界多位會計師律師擔任講師，舉辦本次說明會。

此刻正值台商因應國際環境調整全球投資布局之際，海外資金匯回專法的意義，是希望回國的資金能在符合洗錢與資恐防制等相關國際規範之下，透過提供台商個人及營利事業適當的租稅優惠，導引台商資金能運用在實質產業升級與投資，而非僅流至房市與股市。另外對國內信託業務發展也有一層意義；信託業可藉此難得機會，發展財富管理業務，結合客戶對其他金融業務往來的需求，加強金融業務深度與廣度。

信託公會秘書長呂蕙容表示，此次專法立法目的是為引導國人匯回境外資金，及營利事業匯回境外轉投資收益，於符合國際規範下，促進我國整體經濟發展，所特別制定的，所以匯回資金的運用與適用的要件都有明確的規定與限制；信託業的角色除依專法規定運用範圍為客戶管理信託專戶內的資金外，若能以家族財富傳承及企業接班角度推出家族信託服務，為台商企業及其成員量身製作各種有關的金融服務，對信託業來說確為一個擴展業務的良機。

信託公會秘書長呂蕙容表示，「家族信託」在國外是高資產家族維繫家族財富管理、傳承和保護的常見工具；這項工具在歐美非常普遍；銀行通過信託架構，搭建集法律、稅務等功能於一身的資產服務平臺，為客戶個人或企業所有的金融需求提出完整規劃。金管會顧主任委員也認同家族信託，有益於臺灣現行中小企業家業傳承及根留台灣深耕發展，仍值得信託業者加以推廣。