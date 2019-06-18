貿易戰投資型保單不受青睞 附保證型年金商品趁機搶市

2019-06-18 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中美貿易大戰引發全球股市波動加大，加上新台幣利變型保單停售，市場出現排擠效應，影響投資型保單買氣，根據壽險公會統計，今年前五月投資型保單初年度保費收入1,779.98億元，年衰退22.2%，投資前景不明朗，讓附保證投資型商品在市場上異軍突起，其中具身故保證給付的變額年金商品，更是鎖定風險承受度低的屆退族和退休族。

安聯人壽資深副總經理楊承清表示，投資型保單在2016年也出現衰退，今年則是再度衰退，2016年是因為人民幣貶值，英國脫歐，以及傳統型保單停售效應等，今年則是去年11月起美股大跌拖累投資人信心，美國總統川普掀起的貿易戰，加上利變保單停售效應。

統計顯示，客戶對投資型商品有三大期待，第一穩定且好的投資收入，第二容易變現，第三有風險管理選項。然而投資市場瞬息萬變，稍有不慎可能使得身故時的保單帳戶價值低於投資時所繳的美元保費，讓投資人對投資型保單卻步，這也是為什麼附保證變額年金險越來越受到市場重視；包括國泰人壽、富邦人壽和安聯人壽都有推出類似的商品。

安聯人壽智聯人生（外幣）變額年金保險為附有最低保證身故給付的變額年金保險商品（GMDB），商品特色為若於年金累積期間身故，將啟動最低身故美元保費保本機制，提供全權委託帳戶投資標的價值1.06倍與保障身故基準額，兩者取其高，加上停泊帳戶價值，至少返還所繳美元保費，且無須扣掉已領取的每月回撥資產，達到年金累積期間身故保障的效果。