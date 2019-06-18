新台幣貶值 美元投資型保單持續腰斬

2019-06-18 20:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今天公布外幣保單最新銷售情況，今年前四月外幣保單新契約保費收入2,027億元，比去年同期衰退16%，其中美元投資型保單持續腰斬，跌幅最大，但傳統型外幣及美元保單，都已出現回溫跡象。

金管會保險局副局長張玉煇表示，今年前四個月全體外幣保單新契約保費收入，折合新台幣有2,027億元，比去年同期減少16%，其中投資型有629億元，衰退37%。

保險局官員表示，投資型保單衰退原因，主要是新台幣貶值，加上去年大賣、基期較高。

值得注意的是，在今年以來持續衰退趨勢中，4月單月傳統型外幣保單已首度轉正，比去年同期增加9.8%。

在各種幣別方面，銷售量最大的美元保單，前四月賣了56.99億美元，比去年同期減少23%。去年新台幣一度升破29元，民眾瘋狂搶買美元保單，今年台幣走貶，買美元保單成本相對高，使得美元保單持續衰退。

其中投資型衰退最多，前四月新契約保費收入有13.78億美元，比去年同期減少50%，減幅略低於前三月的53%。

傳統型則有43.21億美元，衰退僅7%，顯示國際市場變數多，民眾對投資型保單相對謹慎；金管會資料也顯示，4月單月傳統型美元保單也成長11%，已連續兩個月止跌。

投資型銷售最多的前三大保險公司，依序是法國巴黎人壽、南山人壽及富邦人壽。

傳統型賣最多的前三大保險公司，是國泰人壽、富邦人壽及新光人壽。

人民幣保單方面，今年前四月新契約保費收入有人民幣24.5億元，比去年同期微減0.1%。

其中大部分都是投資型，有人民幣23.23億元，微增0.5%。銷售最多的前三大保險公司，分別是法國巴黎人壽、台灣人壽及南山人壽。

人民幣傳統型保單，則有人民幣1.27億元，衰退9%。賣最多前三公司是，國泰人壽、台灣人壽及新光人壽。

至於澳幣保單，今年持續衰退，前四個月，澳幣保單新契約保費收入是澳幣3.96億元，比去年同期減少5%，傳統型及投資型表現兩極。

投資型有澳幣1.35億元，衰退36%；銷售最多的前三大壽險公司，是法國巴黎人壽、國泰人壽及安聯人壽

傳統型則有澳幣2.61億元，增加26%；賣最多的則是新光人壽、國泰人壽及富邦人壽。