親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

評／綠營使勁卡韓 請看盧秀燕怎麼對待林佳龍

違反新聞自由？偵查不公開，媒體到底怕什麼？

子公司海外掛牌 須設立特別委員會

2019-06-18 18:57經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

臺灣證券交易所今（18）天召開例行董事會，決議二項法規修正案，一是因應上市公司子公司赴海外掛牌，為充分保障股東權益，公司須先設置特別委員會進行審議，二是針對非分割受讓之子公司申請上市前釋股，對母公司股東權益有重大影響時，應採母公司原有股東優先認購或其他不損及股東方式為之。

證交所表示，鑒於上市公司之子公司於海外市場掛牌交易，海外市場主管機關或證券交易所可能要求上市公司或子公司出具承諾，來履行其要求事項，而承諾內容可能對上市公司的股東權益造成影響，故增訂營業細則第48條之3第4項及第5項，規範未來上市公司因子公司於海外市場掛牌，致上市公司或子公司必須出具承諾時，上市公司應先設立特別委員會。

證交所指出，特別委員會須就上市公司及子公司出具的所有承諾事項，對於上市公司及子公司的財務、業務或股東權益影響進行審議，並將審議結果提報上市公司董事會決議，以及於近一次股東會完整報告相關承諾事項，及董事會對承諾事項的決議內容。

該修正案同步參考併購委員會作法，公司若已設立審計委員會，可不另行成立特別委員會。

其次，考量過去多有非分割受讓之子公司申請上市前釋股，有損及母公司股東權益的疑慮，證交所本次同步通過修訂「有價證券上市審查準則」第9條及第28條之8及「有價證券上市審查準則補充規定」第17條之2修正案，規範子公司上市釋股對母公司股東權益有重大影響時，應採母公司原有股東優先認購，或其他不損及母公司股東權益方式為之。

證交所指出，所謂重大影響，是指子公司申請上市前三年辦理現金增資，上市公司累積放棄認購股數占其累積可認購股數之比例達20%以上，且放棄認購後，降低對申購公司之持股比例累積達5%以上。

證交所表示，若未能符合上述原則，須比照現行未符合上市審查準則第9條第1項第11款之審議程序，經上市審議委員會出席委員三分之二以上同意行之。

股東會上市公司認購
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

中華郵政手機網路當機 預計下午3時前修復

2019-06-18 13:55

台商調產線 OBU人民幣匯款暴增

2019-06-17 23:44

央行：人民幣存款餘額連二降

2019-06-17 23:36

一掃去年大虧陰霾 308億…金控海外投資 賺錢了

2019-06-17 23:27

國銀搶市 競推數位帳戶

2019-06-17 23:25

金控新南向效應 澳洲部位最多

2019-06-17 23:24

金控十大曝險市場 僅南韓衰退

2019-06-17 23:23

銀行流血競爭…等年輕人長大

2019-06-17 23:22

中行台北分行行長蔡榮俊屆齡離任 陳長江接任

2019-06-17 23:21

美債利率倒掛 劉憶如示警

2019-06-17 23:21

中華郵政宣布：職階及約僱人員調薪3% 轉調人員調薪1%

2019-06-17 19:24

做自己人生主人！全球人壽分享「職場新鮮人」投保4要訣

2019-06-17 17:52

企業生日快樂／華南永昌證 搶攻金融3.0

2019-06-17 01:30

企業生日快樂／華南永昌證壯大版圖 推動國際化

2019-06-17 01:28

企業生日快樂／華南永昌證關懷弱勢 熱心公益

2019-06-17 01:27

張兆順專訪（一）／兆豐金三年改革 重返榮耀

2019-06-17 01:22

張兆順專訪（二）／最佳救援投手 化解危機

2019-06-17 01:20

登興櫃設獨董 有緩衝期

2019-06-16 23:38

伊斯蘭國際債 准發行

2019-06-16 23:38

開放了什麼？ 揭開開放銀行的面紗

2019-06-11 14:29

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

系統、頻道版權糾紛 有線電視月底恐爆斷訊潮

2019-06-18 02:25

郭台銘勉工時16小時 徐旭東：身體也很重要

2019-06-18 11:45

全台兩萬多家！飲料店年營業額可望破千億 暗藏3大困境

2019-06-18 06:00

一掃去年大虧陰霾 308億…金控海外投資 賺錢了

2019-06-17 23:27

宸鴻退出後 富邦蔡家也確定放棄JDI案

2019-06-18 06:53

中國製造時代結束 看捷安特如何調整產線因應貿易戰

2019-06-18 09:48

味全定調 50%獲利將配息

2019-06-18 02:29

股東會激戰！大同公司派保住3席獨董

2019-06-18 02:44

華為下修展望 供應鏈急開會

2019-06-18 00:00

台商調產線 OBU人民幣匯款暴增

2019-06-17 23:44

急需擴廠卡在限建 淡海新市鎮成功爭取鬆綁法規

2019-06-18 12:35

高通加碼台灣 新大樓動工

2019-06-18 02:29

宸鴻退出JDI投資案 有三原因

2019-06-17 23:32

內憂外患夾擊 有線電視金雞母失色

2019-06-18 02:23

企業領回勞退帳戶餘款 要稅

2019-06-18 01:31

銀行流血競爭…等年輕人長大

2019-06-17 23:22

郭台銘出書了 「從郭董到果凍：相信郭台銘」18日預購

2019-06-18 11:59

台商回台投資方案2.0出爐：補助分3級、年限縮至5年

2019-06-17 20:41

618購物節登場 電商全力衝刺拚業績

2019-06-18 09:08

20日勞資協商將直播 長榮：公開透明接受公評

2019-06-17 21:41

上緯海能風電 釋單西門子

2019-06-18 02:25

中華郵政加薪挨批獨厚主管 林佳龍這樣說...

2019-06-18 12:48

國銀搶市 競推數位帳戶

2019-06-17 23:25

長榮航推薦柯莉娟 任第三方公正人協同主持

2019-06-17 22:15

無懼美中貿易戰 看這些台廠華麗轉身

2019-06-18 15:07

TPK不玩了 退出JDI私募

2019-06-17 23:36

樂桃航明年引進10架空巴新機 新引擎減少使用燃料15％

2019-06-18 11:07

加薪挨批獨厚主管 中華郵政：解決同工不同酬問題

2019-06-17 20:31

台灣旅客為全球唯二幸運兒之一 入住體驗一日星際探員

2019-06-18 13:20

政院 擬推個資付費制

2019-06-17 23:36

華為波及 台積電恐下修全年營收目標

2019-06-18 00:32

美債利率倒掛 劉憶如示警

2019-06-17 23:21

大同市場派…最快本周申請召開股臨會

2019-06-18 02:43

計程車執業考暴增400人 交通部推測是Uber駕駛

2019-06-18 13:41

名家觀點／印花稅改應跟上時代

2019-06-18 02:40

對抗貿易戰 程泰、宇隆跨界結盟

2019-06-17 23:28

加熱菸開放進口？國庫署：尚未定案

2019-06-17 22:26

政治素人參選甘苦談 郭台銘將出書細數心聲

2019-06-18 10:46

災損列報 500萬內僅需書審

2019-06-18 01:31

金控新南向效應 澳洲部位最多

2019-06-17 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top