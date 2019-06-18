避險氛圍上升 丹麥債成投資保護傘

2019-06-18 18:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



聯準會近期轉鴿傾向愈來愈明顯，市場對Fed降息預期也大幅提升，根據利率期貨報價推估隱含走向，7月份降息機率提升至八成，9月份降息機率突破九成。近期10年期美債殖利率不斷下滑，目前已逼近2%水準，資金紛紛回流公債或投資級債券，顯示避險氛圍逐漸增強，高信評的丹麥資產擔保債券儼然成為投資保護傘。

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金經理人周彥名表示，在美債價格已被推升過高的環境下，擁有AAA信評、價格表現穩定的丹麥資產擔保債券，同樣為具避險作用的投資等級以上債券，市場反而較少著墨，相較價格水位過高的美債，其投資價值已然浮現。

周彥名指出，自2000年以來，Fed主要有兩個降息階段，第一個階段自2001年1月起，直到2004年6月回升，第二個階段則從2007年9月開始，中間經歷長達七年不變的低利率，直到2015年12月底才再度調升。統計這兩個降息階段數據，觀察持有兩年累計報酬，丹麥債都有最佳的表現，其次是美債，美股在降息期間前兩年的表現都較差。建議投資人可開始適度配置一些丹麥債，以優化投資組合。