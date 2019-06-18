拒絕老年悲歌！安聯打造「智勇雙全」策略

2019-06-18 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



安聯人壽與安聯投信攜手推出身故保證型年金保險保單，安聯投信許家豪表示，該保單投資帳戶是委由安聯投信投資團隊負責，主要利用四個控波動策略，以及集團風險實驗室(Risklab)的優勢，致力於替投資人在退休準備路上打造穩定現金流。

許家豪表示，策略上，該帳戶主要是運用「智、勇、雙、全」四策略來控制投資組合的波動度。首先，突破傳統，改以風險動能為配置依據，聯合搭配結合經濟基本面、市場技術面等資訊的量化訊號，達到智慧平衡效果。

其次，勇敢擁抱多元資產，同時掌握全球股票、全球債券、高收益債及新興市場債，兼顧收益與資本成長的各種機會，讓風險不過度集中。

在波動監控策略上，則以強化控制下檔波動度以及增鋪防護網的雙重控管機制來因應市場的變化。舉例來說，當市場下跌造成波動度增加時，基金則會透過資產調整方式，降低風險性資產因應，同時，也將每日監控個別資產自高點修正幅度，加掛資產防護網，當資產價格接近資產防護網時再逐步減碼部位；又或遇市場波動度拉高時，則以降低風險性資產比重因應。

許家豪也提到，隨著全球平均人口壽命的延長、國人對於長壽風險的低估，再加上低利率的大環境，都讓退休準備的壓力變得愈來愈大，因此在做退休準備上要相對穩健，不能受到市場起伏太多影響，因此在操作上也會搭配風險實驗室（Risklab），進行投資組合模擬，彙整各類型投資市場波動與扁數，逐一拆解量化，達到精準分析風險。