手機門號辦貸款 金管會訂凱基條款、其他銀行也可試辦

2019-06-18 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今（18）日公布銀行申請創新業務試辦規定，清楚區分那些創新業務要進沙盒實驗、那些申請試辦即可，並訂定「凱基條款」，對於已進入沙盒實驗的業務，如未涉及法令禁止項目，其他銀行也可申請試辦相同的業務。

金管會今天公布「銀行申請業務試辦作業要點」，明年發布上路，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，依要點規定，銀行試辦業務，在未觸及法律、法規命令禁止事項時，得與「金融科技發展與創新實驗條例」同意辦理的創新實驗相同。

也就是，金融業務經金管會同意進入創新實驗者，如未涉及法律、法規命令禁止事項，銀行仍可就相同業務申請試辦。

舉例來說，金管會去年9月公布核准第一個金融監理沙盒案，凱基銀行與中華電信合作結合手機身分認證技術，推出線上信用卡及信貸業務。

由此案未涉及法律、法規命令禁止項目，只涉及電子銀行業務安控基準及銀行公會相關自律規範，因此，即便凱基銀行已獲准進沙盒，其他銀行現在也可以跟金管會申請試辦相同的業務。

金管會官員表示，進入沙盒有排他性，但因不涉及法令，因此，有興趣的銀行也可以來申請試辦。

以後只要有銀行申請進沙盒，就會有其他銀行跟著做試辦？銀行局表示，創新中心在審核沙盒申請案時，會衡酌沙盒及試辦做引導，所以類似凱基銀行這種可走試辦、又進沙盒的情況，以後不會有了。

莊琇媛表示，其他想做相同業務的銀行，必須來申請試辦，由於凱基銀行去年12月5日就已進沙盒開辦了，因此不會對凱基銀行不公平。

她表示，就算其他銀行今天來申請，也不會比凱基銀行快，因申請試辦案的行程流程，約半個月到一個月，差不多到7月了才開始試辦，試辦期間約六個月。

凱基銀行申請進沙盒實驗期間是一年，若未到一年，要提前出沙盒，必須提出申請，但如果一年內承作人數已達4,000元等當初申請時設定的上限，也可出沙盒。