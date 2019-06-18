智冠通過每股配發2.2元 未來朝向互聯網多角化布局

2019-06-18 18:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



遊戲龍頭廠智冠科技（5478）今（18）日舉辦股東常會，通過107年度財務報告及盈餘分配案，擬自可分配盈餘中，提撥股東紅利新台幣2.8億元，全數以現金股利發放，每股配發2.2元。

董事長王俊博於股東會中表示，智冠集團30多年來深耕數位遊戲產業，一路參與了單機遊戲、線上遊戲到手機遊戲的發展，面對瞬息萬變的市場，智冠不斷地調整腳步，努力在遊戲產業各個領域中，為玩家及遊戲廠商提供最好的服務。而近年來智冠也跨足了網路行銷及金融科技兩大事業領域發展，延伸過去遊戲服務的經驗，朝向互聯網集團版圖多角化布局。

子公司中華網龍歷經多年轉型，去年推出經典端遊移植手遊《吞食天地M》獲得玩家青睞，成功轉虧為盈，今年第二季亦逐步開啟海外市場，5月在泰國上市受到廣大迴響，締造亮眼佳績，今年網龍將持續聚焦經典端遊移植手遊策略，5月已推出戀愛交友手遊《戀愛盒子M》中英文雙版本，完整移植端遊豐富社交玩法，深受女性玩家喜愛，下半年還有重量級手遊大作《黃易M》蓄勢待發。

遊戲新幹線也將持續關注各類優質遊戲引進契機，提供多元遊戲選擇與在地化專業營運服務；智凡迪針對遊戲產業發展趨勢，擴大經營方向，除投入遊戲客服、社群經營等專業的營運加值服務，並於去年起推出電競賽事品牌《MCL》，與廣大遊戲商聯手合作，帶來多款熱門遊戲競賽項目，打造高規格的電競賽事；智樂堂則專注遊戲美術領域積極轉型，集團各子公司專業分工，建立完整的遊戲產業服務鏈。

在網路行銷事業方面，過去遊戲行銷主要採地面推廣及電視廣告，但隨著網路發展與產品型態的改變，新遊戲的行銷模式已轉變為線上廣告為主，以大數據分析精準掌握對的客群，在這幾年的實務累積下，以一帆數位為主的網路行銷團隊已成為國內線上廣告遊戲類的領導品牌，不僅遊戲廣告推廣成效顯著，更延伸至電商及企業品牌創造更高的行銷廣告效益，獲得客戶肯定。

此外，智冠也從過去MyCard營運、資料庫分析、網路服務經驗以及台灣經營多年的通路據點等資源與優勢下，投入金融科技事業領域布局，考量未來整體支付市場的發展需要，去年智冠旗下支付子公司簡單行動支付（原智付寶）及智通數位與藍新科技策略合併後，集中雙方資源與市場優勢，107年金流處理交易規模大幅成長至350億，隨著今年即將推出重點服務「ezAIO簡單收」智慧支付平台，並積極導入《ezPay簡單付》電子錢包合作據點，努力打通線下市場，發展多元支付閘道應用，全力推升市場經濟規模與會員成長。