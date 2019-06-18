渣打銀去年投資4億發展台灣金融科技 今年接觸新創公司

2019-06-18 18:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



渣打銀展示對台灣金融科技投資雄心。渣打銀總經理林遠棟今（18）日表示，去年渣打銀已經投資4億元在台灣金融科技發展，包含系統、實體分行運作等，今年希望透過與吸收新鮮人創意，讓年輕人點子落實，有信心相關創意可以在未來的商品上被看見。

他舉例，年輕人提出的金融科技創意點子，可以在有趣的環境下，讓沒有理財經驗的年輕人學習到經驗，等於是銀行業另一種新型態的獲客工具。

渣打銀並實際進行，渣打集團成立了 金融科技投資部門SC Ventures，總部設立在新加坡，這類似渣打集團擁有自己的創投公司，設有基金以及平台，基金可以投資新創產業，平台則是鼓勵渣打員工提供創意點子，假設通過，集團內部會提供資源協助實行，今年3月推出的平台，則為公開平台，渣打銀會將想被解決的問題放在平台上，世界上所有新創公司都可以在平台上看到問題。

林遠棟表示，SC Ventures執行至今，已經有21項是實際正在集團內執行。例如香港正在發展虛擬銀行，以科技為核心，產品規劃與銀行不同；另外，並於五個非洲市場運作純數位銀行，也在印度透過大數據、風險管理模型等，透過平台達到客戶融資需求。

林遠棟表示，以上新技術都與傳統銀行相當不同，渣打銀也有系統將所有資訊整合，可以設計適合客人需要的服務。因為渣打銀在任何一個地方都在執行創新的工作，因此對於台灣，林遠棟表示，也已經接觸到許多新創公司。