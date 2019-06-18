親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

又一學者開砲 質疑民進黨初選是「設計過的遊戲規則」

NBA／回應奪冠質疑 林書豪：我作出了貢獻

渣打銀去年投資4億發展台灣金融科技 今年接觸新創公司

2019-06-18 18:13經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

渣打銀展示對台灣金融科技投資雄心。渣打銀總經理林遠棟今（18）日表示，去年渣打銀已經投資4億元在台灣金融科技發展，包含系統、實體分行運作等，今年希望透過與吸收新鮮人創意，讓年輕人點子落實，有信心相關創意可以在未來的商品上被看見。

他舉例，年輕人提出的金融科技創意點子，可以在有趣的環境下，讓沒有理財經驗的年輕人學習到經驗，等於是銀行業另一種新型態的獲客工具。

渣打銀並實際進行，渣打集團成立了 金融科技投資部門SC Ventures，總部設立在新加坡，這類似渣打集團擁有自己的創投公司，設有基金以及平台，基金可以投資新創產業，平台則是鼓勵渣打員工提供創意點子，假設通過，集團內部會提供資源協助實行，今年3月推出的平台，則為公開平台，渣打銀會將想被解決的問題放在平台上，世界上所有新創公司都可以在平台上看到問題。

林遠棟表示，SC Ventures執行至今，已經有21項是實際正在集團內執行。例如香港正在發展虛擬銀行，以科技為核心，產品規劃與銀行不同；另外，並於五個非洲市場運作純數位銀行，也在印度透過大數據、風險管理模型等，透過平台達到客戶融資需求。

林遠棟表示，以上新技術都與傳統銀行相當不同，渣打銀也有系統將所有資訊整合，可以設計適合客人需要的服務。因為渣打銀在任何一個地方都在執行創新的工作，因此對於台灣，林遠棟表示，也已經接觸到許多新創公司。

渣打金融科技
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

專家：人行強勢維穩 匯價續貶有限

2019-06-18 14:23

中華郵政手機網路當機 預計下午3時前修復

2019-06-18 13:55

台商調產線 OBU人民幣匯款暴增

2019-06-17 23:44

央行：人民幣存款餘額連二降

2019-06-17 23:36

一掃去年大虧陰霾 308億…金控海外投資 賺錢了

2019-06-17 23:27

國銀搶市 競推數位帳戶

2019-06-17 23:25

金控新南向效應 澳洲部位最多

2019-06-17 23:24

金控十大曝險市場 僅南韓衰退

2019-06-17 23:23

銀行流血競爭…等年輕人長大

2019-06-17 23:22

中行台北分行行長蔡榮俊屆齡離任 陳長江接任

2019-06-17 23:21

美債利率倒掛 劉憶如示警

2019-06-17 23:21

中華郵政宣布：職階及約僱人員調薪3% 轉調人員調薪1%

2019-06-17 19:24

做自己人生主人！全球人壽分享「職場新鮮人」投保4要訣

2019-06-17 17:52

企業生日快樂／華南永昌證 搶攻金融3.0

2019-06-17 01:30

企業生日快樂／華南永昌證壯大版圖 推動國際化

2019-06-17 01:28

企業生日快樂／華南永昌證關懷弱勢 熱心公益

2019-06-17 01:27

張兆順專訪（一）／兆豐金三年改革 重返榮耀

2019-06-17 01:22

張兆順專訪（二）／最佳救援投手 化解危機

2019-06-17 01:20

登興櫃設獨董 有緩衝期

2019-06-16 23:38

伊斯蘭國際債 准發行

2019-06-16 23:38

開放了什麼？ 揭開開放銀行的面紗

2019-06-11 14:29

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

王品忍痛停損 旗下品牌乍牛7月1日熄燈

2019-06-17 19:54

系統、頻道版權糾紛 有線電視月底恐爆斷訊潮

2019-06-18 02:25

長榮罷工案20日正式協商開放直播 主持人是「他」

2019-06-17 20:02

郭台銘勉工時16小時 徐旭東：身體也很重要

2019-06-18 11:45

全台兩萬多家！飲料店年營業額可望破千億 暗藏3大困境

2019-06-18 06:00

一掃去年大虧陰霾 308億…金控海外投資 賺錢了

2019-06-17 23:27

宸鴻退出後 富邦蔡家也確定放棄JDI案

2019-06-18 06:53

中華郵政宣布：職階及約僱人員調薪3% 轉調人員調薪1%

2019-06-17 19:24

中國製造時代結束 看捷安特如何調整產線因應貿易戰

2019-06-18 09:48

味全定調 50%獲利將配息

2019-06-18 02:29

股東會激戰！大同公司派保住3席獨董

2019-06-18 02:44

華為下修展望 供應鏈急開會

2019-06-18 00:00

台商調產線 OBU人民幣匯款暴增

2019-06-17 23:44

高通加碼台灣 新大樓動工

2019-06-18 02:29

《美國職棒》宣布停刊 主要發行商宬世環宇恐將解僱28人

2019-06-17 19:14

急需擴廠卡在限建 淡海新市鎮成功爭取鬆綁法規

2019-06-18 12:35

宸鴻退出JDI投資案 有三原因

2019-06-17 23:32

5月底人民幣存款餘額再下探 創逾5年新低

2019-06-17 19:17

Uber條款爭議 交通部：只要求車合法、人合法

2019-06-17 19:25

內憂外患夾擊 有線電視金雞母失色

2019-06-18 02:23

企業領回勞退帳戶餘款 要稅

2019-06-18 01:31

銀行流血競爭…等年輕人長大

2019-06-17 23:22

台商回台投資方案2.0出爐：補助分3級、年限縮至5年

2019-06-17 20:41

618購物節登場 電商全力衝刺拚業績

2019-06-18 09:08

郭台銘出書了 「從郭董到果凍：相信郭台銘」18日預購

2019-06-18 11:59

20日勞資協商將直播 長榮：公開透明接受公評

2019-06-17 21:41

上緯海能風電 釋單西門子

2019-06-18 02:25

國銀搶市 競推數位帳戶

2019-06-17 23:25

中華郵政加薪挨批獨厚主管 林佳龍這樣說...

2019-06-18 12:48

長榮航推薦柯莉娟 任第三方公正人協同主持

2019-06-17 22:15

TPK不玩了 退出JDI私募

2019-06-17 23:36

樂桃航明年引進10架空巴新機 新引擎減少使用燃料15％

2019-06-18 11:07

加薪挨批獨厚主管 中華郵政：解決同工不同酬問題

2019-06-17 20:31

新款免充氣輪胎 防穿刺使用期長

2019-06-17 19:07

政院 擬推個資付費制

2019-06-17 23:36

華為波及 台積電恐下修全年營收目標

2019-06-18 00:32

台灣旅客為全球唯二幸運兒之一 入住體驗一日星際探員

2019-06-18 13:20

大同市場派…最快本周申請召開股臨會

2019-06-18 02:43

美債利率倒掛 劉憶如示警

2019-06-17 23:21

計程車執業考暴增400人 交通部推測是Uber駕駛

2019-06-18 13:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top