元大投信 完成合編「MSCI新興市場系列ER指數」

2019-06-18 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣市場自推出槓桿／反向ETF，帶動ETF市場大成長，領銜發展的元大投信，今（18）天宣布再與新加坡交易所（SGX）、MSCI與ICE（洲際交易所），完成合作編製全球首檔「MSCI新興市場系列ER指數」；元大投信董事長劉宗聖指出，該指數與傳統的MSCI新興市場指數比較，有更便利買賣、降低匯率衝擊以及高度即時的交易優勢。

MSCI新興市場指數是全球投資新興市場的標竿，但該指數納入多達24個國家，ETF追蹤必須開各國戶頭，才能買股，而且總成分股達1,138檔。

考量投資人對新興市場的高度興趣，卻有投資管道之不便，元大投信多年努力，集結MSCI、ICE及新加坡交易所之力，新編製出期貨指數類的「MSCI新興市場系列ER指數」。

未來同樣追蹤MSCI新興市場指數，ETF只要布局該期貨指數，就能達到近百分百的追蹤，免開多國帳戶，也不用擔心多貨幣的匯率起伏，而回測顯示，該期貨指數於2010年1月至2019年4月底，和MSCI新興市場指數的相關係數有0.935，期間前者累積報酬率17.58%，還優於後者的9.15%。

元大投信表示，「MSCI新興市場系列ER指數」表現優於原本的MSCI新興市場指數，主要是前者為期貨，隱含股息再投資效果，因此上漲時漲更多，下跌時跌較少。但該指數目標是連動大盤，而非獲取超額報酬。

劉宗聖指出，ETF布局期貨來替代現貨，除採用保證金交易，部位有更靈活的配置，其次，可免去開多帳戶與多貨幣干擾的麻煩，第三，還享有近乎與全球同步的全天候交易特性，更即時反應。

他表示，採用期貨指數作為股票ETF核心，特別適用於投資全球性、跨地區與跨時區的股票市場，大幅解決現貨布局挑戰。