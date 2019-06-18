親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

又一學者開砲 質疑民進黨初選是「設計過的遊戲規則」

NBA／回應奪冠質疑 林書豪：我作出了貢獻

元大投信 完成合編「MSCI新興市場系列ER指數」

2019-06-18 18:12經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台灣市場自推出槓桿／反向ETF，帶動ETF市場大成長，領銜發展的元大投信，今（18）天宣布再與新加坡交易所（SGX）、MSCI與ICE（洲際交易所），完成合作編製全球首檔「MSCI新興市場系列ER指數」；元大投信董事長劉宗聖指出，該指數與傳統的MSCI新興市場指數比較，有更便利買賣、降低匯率衝擊以及高度即時的交易優勢。

MSCI新興市場指數是全球投資新興市場的標竿，但該指數納入多達24個國家，ETF追蹤必須開各國戶頭，才能買股，而且總成分股達1,138檔。

考量投資人對新興市場的高度興趣，卻有投資管道之不便，元大投信多年努力，集結MSCI、ICE及新加坡交易所之力，新編製出期貨指數類的「MSCI新興市場系列ER指數」。

未來同樣追蹤MSCI新興市場指數，ETF只要布局該期貨指數，就能達到近百分百的追蹤，免開多國帳戶，也不用擔心多貨幣的匯率起伏，而回測顯示，該期貨指數於2010年1月至2019年4月底，和MSCI新興市場指數的相關係數有0.935，期間前者累積報酬率17.58%，還優於後者的9.15%。

元大投信表示，「MSCI新興市場系列ER指數」表現優於原本的MSCI新興市場指數，主要是前者為期貨，隱含股息再投資效果，因此上漲時漲更多，下跌時跌較少。但該指數目標是連動大盤，而非獲取超額報酬。

劉宗聖指出，ETF布局期貨來替代現貨，除採用保證金交易，部位有更靈活的配置，其次，可免去開多帳戶與多貨幣干擾的麻煩，第三，還享有近乎與全球同步的全天候交易特性，更即時反應。

他表示，採用期貨指數作為股票ETF核心，特別適用於投資全球性、跨地區與跨時區的股票市場，大幅解決現貨布局挑戰。

進一步說，外匯波動對海外投資損益常有不小衝擊，但因為期貨具槓桿特性，和傳統股票型ETF比較，ETF若改為布局期貨，只需要少量外幣保證金，就能追蹤期貨指數，其外匯曝險部位並可降低至總資產的20%上下，相較於傳統海外股票型ETF，受外匯衝擊較低，也更能忠實反應指數表現。

SGX編製「MSCI新興市場系列ER指數」
SGX編製「MSCI新興市場系列ER指數」
分享

新興市場指數MSCI期貨
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

專家：人行強勢維穩 匯價續貶有限

2019-06-18 14:23

中華郵政手機網路當機 預計下午3時前修復

2019-06-18 13:55

台商調產線 OBU人民幣匯款暴增

2019-06-17 23:44

央行：人民幣存款餘額連二降

2019-06-17 23:36

一掃去年大虧陰霾 308億…金控海外投資 賺錢了

2019-06-17 23:27

國銀搶市 競推數位帳戶

2019-06-17 23:25

金控新南向效應 澳洲部位最多

2019-06-17 23:24

金控十大曝險市場 僅南韓衰退

2019-06-17 23:23

銀行流血競爭…等年輕人長大

2019-06-17 23:22

中行台北分行行長蔡榮俊屆齡離任 陳長江接任

2019-06-17 23:21

美債利率倒掛 劉憶如示警

2019-06-17 23:21

中華郵政宣布：職階及約僱人員調薪3% 轉調人員調薪1%

2019-06-17 19:24

做自己人生主人！全球人壽分享「職場新鮮人」投保4要訣

2019-06-17 17:52

企業生日快樂／華南永昌證 搶攻金融3.0

2019-06-17 01:30

企業生日快樂／華南永昌證壯大版圖 推動國際化

2019-06-17 01:28

企業生日快樂／華南永昌證關懷弱勢 熱心公益

2019-06-17 01:27

張兆順專訪（一）／兆豐金三年改革 重返榮耀

2019-06-17 01:22

張兆順專訪（二）／最佳救援投手 化解危機

2019-06-17 01:20

登興櫃設獨董 有緩衝期

2019-06-16 23:38

伊斯蘭國際債 准發行

2019-06-16 23:38

開放了什麼？ 揭開開放銀行的面紗

2019-06-11 14:29

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

王品忍痛停損 旗下品牌乍牛7月1日熄燈

2019-06-17 19:54

系統、頻道版權糾紛 有線電視月底恐爆斷訊潮

2019-06-18 02:25

長榮罷工案20日正式協商開放直播 主持人是「他」

2019-06-17 20:02

郭台銘勉工時16小時 徐旭東：身體也很重要

2019-06-18 11:45

全台兩萬多家！飲料店年營業額可望破千億 暗藏3大困境

2019-06-18 06:00

一掃去年大虧陰霾 308億…金控海外投資 賺錢了

2019-06-17 23:27

宸鴻退出後 富邦蔡家也確定放棄JDI案

2019-06-18 06:53

中華郵政宣布：職階及約僱人員調薪3% 轉調人員調薪1%

2019-06-17 19:24

中國製造時代結束 看捷安特如何調整產線因應貿易戰

2019-06-18 09:48

味全定調 50%獲利將配息

2019-06-18 02:29

股東會激戰！大同公司派保住3席獨董

2019-06-18 02:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top