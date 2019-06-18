專家：人行強勢維穩 匯價續貶有限

2019-06-18 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋18日發表人民幣市場周評指出，上周人行行長的表態，為後續人民幣走勢增添破「7」的可能。但以偏強的中間價跟宣布發行央票的時間點來判斷，監管層顯然認為先前官員談話已被市場過分解讀。

短期來看，監管持穩的態度和偏弱的美元指數都有助於人民幣匯價持穩，而本月底的G20會議將是重要轉折點。根據近期中美雙方的態度顯示，達成協議的可能性偏低，在市場保守看法下，未來如有較好結果都將進一步推升人民幣匯價。另外本周關注即將召開的美聯儲會議以及是否額外加徵關稅的聽證會。

受人行行長易綱的言論影響，周初人民幣匯率走勢較弱，但隨後強於預期的中間價給予人民幣支撐，市場不安情緒回落；緊接著人行宣布將於本月下旬發行離岸央票，激勵人民幣匯率收復先前跌幅。最終離岸人民幣對美元(USDCNH)週線升值約140點，收在6.9291，升值幅度0.20%；而在岸人民幣對美元(USDCNY)，週線貶值約158點，收在6.9255，貶值幅度0.23%。

種種訊息顯示，監管層的政策走向仍將以維持匯率穩定為優先，並未因個別官員談話而有所轉變。即便上週美元指數在通膨與零售數據加持下反彈走高，人民幣匯率仍持穩於區間，推估在即將迎來的G20前，整體貶值空間有限，匯率走勢以區間整理為主。

利率市場方面，上周對季末流動性的謹慎預期，使得多數金融機構紛紛提前融入跨季底資金；加上即將面臨繳稅壓力，各期限回購利率上行幅度擴大，其中以14天和1個月期限的資金較為緊俏。而在公開市場操作上，人行重啟28天期逆回購，金額合計人民幣2,200億元，單周則淨投放650億元。目的以穩定半年末資金預期、紓解非銀機構的融資緊張為主。整體而言，市場流動性總量尚稱充足，現階段主要是結構性問題，非銀機構融資難度高。