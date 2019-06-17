想存高利活存嗎 永豐「大戶DAWHO」數位帳戶利率1.1％

2019-06-17 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



永豐銀行數位整合帳戶「大戶DAWHO」今天上市，新戶獨享包括新台幣活儲利率1.1%，換匯減分或專屬信用卡加碼現金回饋等8大優惠。永豐銀行電子金融處副總經理黃品睿表示，台灣已有150萬數位帳戶使用者、穩定成長，但相較整體年輕客群，潛在市場仍然龐大。

永豐即日起推出「大戶DAWHO」整合存款、基金、外匯與信用卡等四大核心功能，使用個人電腦或智慧型手機以7步驟、7分鐘即可申辦完成，立即享有儲蓄、投資、換匯與消費等8大優惠，以銀行如影隨形的行動力，讓民眾變身成為豐裕快樂的「大戶」。

永豐銀行表示，為提升數位帳戶的便利性及多功能，「大戶DAWHO」開戶成功後，可直接線上申請專屬Debit卡或信用卡，並提供信託、房貸等網路金融服務，更針對儲蓄、理財推出市場極具競爭力的優惠，包括新台幣活儲100萬元內享利率1.1%、單月16次跨行轉帳免手續費、申購指定基金手續費0元。

除前述多項優惠外，永豐銀行表示，「大戶DAWHO」是實現個人生活品味的新世代象徵，持專屬信用卡訂閱數位影音平台Netflix或Spotify的內容、支付Gogoro電池資費、購買PlayStation或Xbox二大家用遊戲平台的軟體或於多家美食外送通路消費，享最高8%現金回饋。