從大虧變大賺 金控海外投資第1季賺308億元創新高

2019-06-17 15:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今（17）日揭露金控集團最新海外曝險情況，今年第1季金控集團海外投資未實現利益有308億元，創下歷年新高紀錄，一掃去年第4季未實現虧損高達1,471億元陰霾。

根據金管會公告的資料，今年第1季止，16家金控集團海外投資、放款合計的曝險部位持續上升至17.5兆元，首度突破17兆元，其中投資部位有13兆元。

受國際市場變數多等因素影響，金控集團海外投資去年一整年都有未實現虧損，且虧損金額是逐季擴大，到去年第4季止，未實現損失擴大到1,471億元，是金管會對外揭露這項統計以來最大帳上虧損金額。

今年第1季金控集團海外投資，則由黑翻紅，轉呈有未實現利益308億元，是有這項統計以來新高。

前十大海外投資市場除了中國大陸及日本外，也都「翻紅」，美國市場未實現利益有384億元最多，其次是加拿大未實現利益28億元。

中國大陸持續有未現實虧損80億元、日本則有未實現虧損36億元，但都已明顯小於去年第4底的虧損金額。

金控業者表示，去年金控集團海外投資表現這麼慘，主要是因國際市場變數多，尤其美中貿易戰效應，去年底陸股、美股表現都不好，導致金融業投資部位評價出現損失。

今年第1季，全球股市、債市好轉，使得金融業投資部位評價產生利益；除此，今年以來新台幣貶值、壽險業避險比率降低等，都是造成投資由虧轉盈的原因。