下半年投資 瑞銀：押寶美、日本 減碼香港

2019-06-17 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



投資人關注2019年下半年投資策略。全球最大私人銀行瑞士銀行最新財富管理投資策略揭密。今（17）日報告指出，下半年建議投資人押寶美國與日本，減碼歐元區市場股票，短期也減碼香港市場，並認為包含新台幣在內的紐幣、澳幣將會下跌。

針對台灣股匯市，瑞士銀行指出，市場都預期台灣央行不會降息，因降息對台灣經濟挹注不大，唯一需要注意為中美貿易戰升溫，台灣勢必受到衝擊，尤其台灣六成為科技股，許多產業與半導體、硬體相關，中美貿易戰衝擊華為硬體供應鏈較大，台灣市場小、受外圍環境影響高。

幸而近期進入股利發放旺季，外資仍青睞高殖利率，台股也含在內，短期瑞銀中性看待台股。

對於鄰近的香港市場，瑞銀做出減碼，但強調，香港政府已經讓步，短時經濟會受到遊行影響，但長期基本面不會受到衝擊。

至於反送中是否會影響到香港的亞洲金融中心地位，瑞銀認為不至於。因傳出會將陣營從香港轉移到新加坡布局的企業，多是原本就希望到香港上市、避開中國管制的中國公司，預期香港政府已經讓步，將不至於影響到香港東方之珠地位。

但瑞銀建議要注意這兩天，因美國聯準會（Fed）利率政策態度關鍵就在這兩天，市場預測7月或9月降息，但瑞銀認為2020年底前要調降4次是過度悲觀。

5月初以來，中美貿易戰爭端升級，打擊投資者信心，引發中國資產大幅下跌，5月海外中國股票重挫14％，境內股市跌幅達7％，當月人民幣也下跌2.5％，中資美元債券逆勢上漲1％，主要得益於美債因避險情緒升溫而反彈。

對於人民幣，瑞銀預期未來三個月上探7關卡，但預計下半年中美將達成貿易協議，美元兌人民幣將走穩於6.7~6.8。

對於美國市場，瑞銀認為，短期6~12個月美中貿易戰是一個逗號，暫時告一段落，預料雙方雖然會吵架，但不至於繼續大規模惡化，雙方經濟不會因此受到衝擊不成長。並仍看好未來中國中長期成長。