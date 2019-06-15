壽險業搶救流失人才大作戰 近一年增逾9,000人

2019-06-15 21:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



壽險公司過去近一年來展開搶救人才流失大作戰，終於見到成效！據壽險公會統計，截至4月底為止，壽險公司人數重回22萬438人，跟去年7月底谷底比較，近一年來人數增加超過9,000人以上，各家公司祭出各項財務補助、數位轉型與科技賦能等等誘因，終於才讓壽險公司與整體壽險界的人力，勉強維持正成長，全體壽險大軍也重回38萬人次大關。

壽險業去年整體保費收入3.2兆元，年成長8%，再創歷史新高，但是2018年業務登錄人數差點就成為負成長，去年7月底時壽險公司人力一度大幅減少將近4,000人，人力僅剩不到21萬1400人，加計保代保經也才37.31萬人。為了因應人才大幅流失，各家公司也都祭出相當多補救措施，例如加大財務補助的規模，國內壽險業務人員最多的國壽從2018年4月開始推出「Young高登計畫」，其中以培育儲備主管為目標的PMA(Pilot Management Associate) ，除了提供2年教育培訓，首年更可領到最高30萬元財務補助，年薪上看65萬元。甚至國泰人壽還善用網路招募人才，年輕人在網站上就可以直接投遞履歷。

國壽Young高登計畫推出後人員即從2萬5150人到年底增加844人，今年預計招募5,000人，統計至5月新進人數已達2,050人，年成長約一成，業務員人數統計來到2萬6,575人，與107年底相比純增1,425人。而中國人壽近年陸續開發「i-Agent」等各種數位工具協助業務員行銷，以數位化整合客戶管理、活動量及行事曆更有效率的經營客戶，1-5月新登錄人數較去年同期成長兩成。

據壽險公會等統計資料顯示，截至4月底為止，保險公司業務登錄人數已達22萬438人，較去年7月增加將近9000人，至於銀行為主的保險代理4月底人數為8萬1690人，專業的保險經理人人數接近亦有7萬9088人，合計三者已回到38萬1123人，扣掉今年元月、二月因為領完年終及年後離職4,241人以後，今年3月增加4508、4月再增加879人，預計6月畢業季後吸引社會新鮮人加入，人力有望再續成長。九大壽險年初說要招募逾3.3萬新人大軍，但今年前4月壽險僅淨增37人，加計保經代僅淨增加612人，各家保險公司要爭取人力部隊，恐怕還需要再加把勁。