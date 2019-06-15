你當過保險業務員嗎？台灣每11個人就有1人當過

2019-06-15 19:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



全台曾經當過保險業務員或曾經考過證照的業務員人數超過200萬人，與台灣人口數相較，幾乎每11個國人中就有1人當過保險業務員。示意圖／ingimage 分享 facebook

又到了社會新鮮人畢業潮來臨！九大壽險業者年初宣稱要招募3.3萬新人，不過截至今年前四月僅淨增37人！國內某保險公司總經理直言台灣保險業人才競爭激烈，不僅民眾擁有保單數、滲透率全球第一，而且業內初步估算，全台曾經當過保險業務員或曾經考過證照的業務員人數超過200萬人，與台灣人口數相較，幾乎每11個國人中就有1人當過保險業務員，亦是舉世罕見。

台灣人特別偏愛買保險，平均每個人有2.5張保單，保險滲透度逾二成亦世界第一，國人每賺100元就有20元花在保險身上。不過也代表這是一個過度競爭且成熟的市場，加上國內低利環境，對於新進壽險業務員來說，並不容易。因此2014年以來雖然壽險公司連續四年人力不斷成長，但到2018年情況出現反轉，7月一度衰退將近4000人，所幸靠著壽險業極力補救，才扭轉人力負成長情況，但是今年以來仍然增加速度緩慢。

過去二年來人力流失相當大的三商壽總經理張鎮坤在法說會上直言，一方面業務員從壽險公司轉向保經保代公司是現在的趨勢，另一方面也是商品結構的問題。

過去市場著重在類定存儲蓄險與投資型保單，不僅首年佣金低，而且要推介外幣與投資型保單，需擁有相關證照，對新進保險員來說也相當不利，因此衝擊人員的留存率，新進員工養成不易，許多業務員待了3個月、不到一年就撐不下去離場的很多。

據壽險公會統計，截至4月底為止，國內登錄保險業務員人數最多的是國壽的6.4萬人，第二、三名是富邦人壽的4.4萬人與南山人壽的3.73萬人，四五名是新壽與三商美邦人壽將近1.99萬人與1.5萬人，其他依序是中壽、台灣人壽、遠雄人壽、全球人壽與安聯人壽，前十大壽險公司合計人數達21.5萬人。

富邦人壽總經理陳俊伴年初時說，業務員要能撐三年才能存活下去，今年啟動123搶救新人作戰，要協助新人活下去，一是強化運用3c工具及跨售管道，二是改變生活習慣，三是協助新人經營人脈，一個月新增5個客戶，一年60人，要三年才能有快200人，再透過服務口碑，客戶轉介紹新的客戶，才能站穩腳步，有望在此產業中存活。