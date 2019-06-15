親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓4次請楊秋興選高雄市 王金平：韓當初意願確實不高

你當過保險業務員嗎？台灣每11個人就有1人當過

2019-06-15 19:31經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

全台曾經當過保險業務員或曾經考過證照的業務員人數超過200萬人，與台灣人口數相較...
全台曾經當過保險業務員或曾經考過證照的業務員人數超過200萬人，與台灣人口數相較，幾乎每11個國人中就有1人當過保險業務員。示意圖／ingimage
分享

又到了社會新鮮人畢業潮來臨！九大壽險業者年初宣稱要招募3.3萬新人，不過截至今年前四月僅淨增37人！國內某保險公司總經理直言台灣保險業人才競爭激烈，不僅民眾擁有保單數、滲透率全球第一，而且業內初步估算，全台曾經當過保險業務員或曾經考過證照的業務員人數超過200萬人，與台灣人口數相較，幾乎每11個國人中就有1人當過保險業務員，亦是舉世罕見。

台灣人特別偏愛買保險，平均每個人有2.5張保單，保險滲透度逾二成亦世界第一，國人每賺100元就有20元花在保險身上。不過也代表這是一個過度競爭且成熟的市場，加上國內低利環境，對於新進壽險業務員來說，並不容易。因此2014年以來雖然壽險公司連續四年人力不斷成長，但到2018年情況出現反轉，7月一度衰退將近4000人，所幸靠著壽險業極力補救，才扭轉人力負成長情況，但是今年以來仍然增加速度緩慢。

過去二年來人力流失相當大的三商壽總經理張鎮坤在法說會上直言，一方面業務員從壽險公司轉向保經保代公司是現在的趨勢，另一方面也是商品結構的問題。

過去市場著重在類定存儲蓄險與投資型保單，不僅首年佣金低，而且要推介外幣與投資型保單，需擁有相關證照，對新進保險員來說也相當不利，因此衝擊人員的留存率，新進員工養成不易，許多業務員待了3個月、不到一年就撐不下去離場的很多。

據壽險公會統計，截至4月底為止，國內登錄保險業務員人數最多的是國壽的6.4萬人，第二、三名是富邦人壽的4.4萬人與南山人壽的3.73萬人，四五名是新壽與三商美邦人壽將近1.99萬人與1.5萬人，其他依序是中壽、台灣人壽、遠雄人壽、全球人壽與安聯人壽，前十大壽險公司合計人數達21.5萬人。

富邦人壽總經理陳俊伴年初時說，業務員要能撐三年才能存活下去，今年啟動123搶救新人作戰，要協助新人活下去，一是強化運用3c工具及跨售管道，二是改變生活習慣，三是協助新人經營人脈，一個月新增5個客戶，一年60人，要三年才能有快200人，再透過服務口碑，客戶轉介紹新的客戶，才能站穩腳步，有望在此產業中存活。

壽險公司保險
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

開發金三王二后 戰鬥部隊就位

2019-06-15 01:43

彰銀凌忠嫄：與大股東互動良好

2019-06-15 01:42

吳東亮談彰銀案：意外遺憾

2019-06-15 01:41

開發金挖角外資圈 戰力升級

2019-06-15 01:37

證交所改選 更換三董事

2019-06-15 01:01

賴英照：董事薪酬與員工連動

2019-06-15 00:46

富邦金蔡明興：匯率彈性避險

2019-06-15 00:44

國泰金蔡宏圖：把握時機投資

2019-06-15 00:44

保險局擬出招 降高齡化保單保費

2019-06-15 00:41

中信金三路布局 衝營運

2019-06-15 00:36

吳東進：新光金獲利會更好

2019-06-15 00:36

國泰金進軍東南亞 擴大商機

2019-06-15 00:36

金控老闆看今年景氣：充滿變數

2019-06-15 00:03

金管會推保險養老 祭誘因

2019-06-14 23:11

彰銀員工持股信託最快9月上路 等同每月最高加薪1500元

2019-06-14 21:10

開發金結束官民共治 併入中壽時程為股東會關注焦點

2019-06-14 20:33

月存1萬要41年才達千萬 顧立雄：退休理財要趁早

2019-06-14 15:06

開放了什麼？ 揭開開放銀行的面紗

2019-06-11 14:29

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

多年恩怨吵不完 台新金與財政部再隔空互嗆

2019-06-14 22:56
看更多

熱門文章

聯發科5G單晶片 領先全球

2019-06-14 23:22

連二代接班都不准碰 全聯董座林敏雄的「天條」是這個

2019-06-15 15:51

蘋果Apple信義A13開幕 大批果粉熱情朝聖

2019-06-15 11:17

華航全新廣告YouTube上線 網友爭相目睹

2019-06-15 03:48

國泰金蔡宏圖：把握時機投資

2019-06-15 00:44

台陸聯盟投資JDI 恐破局

2019-06-14 23:18

彰銀員工持股信託最快9月上路 等同每月最高加薪1500元

2019-06-14 21:10

解析攤販密碼…生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

2019-06-15 11:50

央行利率料將連12凍 專家估最快下半年降息

2019-06-15 17:31

郝建生不續任 高捷董座將換人做

2019-06-15 17:22

全民退休投資專案「好享退」6萬人熱烈響應

2019-06-14 23:23

開發金挖角外資圈 戰力升級

2019-06-15 01:37

開發金三王二后 戰鬥部隊就位

2019-06-15 01:43

中環砸10億 取得日品牌

2019-06-14 23:39

台商回流熱 優惠融資將加碼

2019-06-14 23:12

吳東亮談彰銀案：意外遺憾

2019-06-15 01:41

蘋果在台新直營店開幕 果粉排隊20小時搶頭香

2019-06-15 10:40

多年恩怨吵不完 台新金與財政部再隔空互嗆

2019-06-14 22:56

金管會推保險養老 祭誘因

2019-06-14 23:11

賴英照：董事薪酬與員工連動

2019-06-15 00:46

博通降財測 衝擊台系鏈

2019-06-14 23:18

台灣淨資產再創新高 蟬聯第五大淨債權國

2019-06-15 00:37

促資金回台 棒子蘿蔔並用

2019-06-15 00:42

羅才仁：正新今年會比去年好

2019-06-14 23:17

吳東進：新光金獲利會更好

2019-06-15 00:36

反避稅促海外資金回台 擬祭棒子與蘿蔔

2019-06-14 23:56

中信金三路布局 衝營運

2019-06-15 00:36

彰銀凌忠嫄：與大股東互動良好

2019-06-15 01:42

證交所改選 更換三董事

2019-06-15 01:01

友達擴大在台後段產能

2019-06-14 23:39

電動機車胎 正新市占逾九成

2019-06-14 23:17

「好享退」專案 已獲6萬人響應

2019-06-14 23:07

區塊鏈大聯盟 下月成軍

2019-06-14 23:18

華邦電搶市 研發20奈米DRAM

2019-06-14 23:19

自有品牌成通路隱形戰場 快速成長年產值上看百億

2019-06-15 15:53

悍將中學運動會將登場 林之晨獻打擊處女秀

2019-06-14 21:50

你當過保險業務員嗎？台灣每11個人就有1人當過

2019-06-15 19:31

上海商銀通過現金增資案 擬發行3.8億普通股

2019-06-14 22:23

中油Front Altair貨油船傳不賠 新光產：沒聽說

2019-06-14 23:05

施茂林 出任中信銀與台灣人壽董事

2019-06-14 21:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top