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全民退休投資專案「好享退」6萬人熱烈響應

2019-06-14 23:23經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

「好享退」全民退休投資專案，已獲得6萬人的熱烈迴響，將於7月正式上線。為推動退休準備的理財教育，基富通於舉辦為期三天的全民樂活輕鬆享退理財博覽會及論壇，入選的國泰、群益、安聯投信今（14）日參與理財論壇時指出，退休理財標的要符合自身需求，定時定額長線投資，且退休準備越早越好，不過，永遠也不嫌晚。

集保結算所暨基富通林修銘董事長指出，台灣漸漸邁入高齡化社會，平均年齡進入80.4歲，社會面臨挑戰，集保結算所亦持續關注此議題。然退休生活，不僅退休理財要有足夠財務規劃，還希望能有健康快樂，生活品質更佳，期許此次全民樂活輕鬆享退的活動，民眾可透過理財相關體驗交流，收穫滿滿。

談到退休理財，國泰投信董事長張錫指出，由於現在人平均壽命長，面對未來勞保改革的陣痛，投資人要學會優先照顧自己，其中，4本存摺是要跟一輩子的，首先是健康再來為人脈、知識以及財富，退休不僅只是財富而已，這4本存摺需要持續累積，時時檢視。

平均壽命越活越久，現在20多歲的人平均存活年齡達100多歲，每加10年平均年齡減3歲，退休一定要做，且越早越好；然人有3大弱點：貪心、怕、猶豫不決，心裡素質很重要，投資不僅要容易做還要能重複做，而定時定額是最不用怕的方式，因為已經分散時間風險。

退休是人生另一個階段的開始，安聯投信產品首席蔡明潔指出，為自己打造樂齡生活後的退休金，投資人可以先從「333原則」做起，將每月的薪資三分之一給生活所需、三分之一當作儲蓄，三分之一用於交際娛樂。

定時定額很重要，但堅持更重要，不僅要做對的事還要堅持下去，在資產標的選擇，投資人要看自己屬性，選擇合適的標的，千萬不要睡不著覺。

群益投信副總經理呂鴻德表示，有句話是先研究不傷身體，再來講求療效，而投資亦然，「先看能承受多少風險，再來看報酬」，風險控管意識是很重要的。

由於退休後還有平均二、三十年要過，因此累積退休資產不僅要即早準備還要慎選工具，而在目前美中貿易戰之下，風險情緒反反覆覆，建議以多元配置、全球角度，以因應景氣變化，不妨交給專家，做出專業的投資安排。

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