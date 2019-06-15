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開發金挖角外資圈 戰力升級

2019-06-15 01:37經濟日報 記者夏淑賢／台北報導

開發金邀集外資圈好手，組成「三王二后」的新五強卡司，金控壽險、證券、商銀、私募股...
開發金邀集外資圈好手，組成「三王二后」的新五強卡司，金控壽險、證券、商銀、私募股權投資四大引擎將火力全開，圖為董事長張家祝（右）與開發金控總經理王銘陽。 本報系資料庫
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開發金控昨（14）日股東會全面改選，子公司凱基銀行、開發資本、凱基證券董事會與高層人事也同步大調整，挖角出身外資圈高層的曹慧姝、William Ho、Osama S. Abbasi，出任凱基銀、開發資本總經理、凱基證券副董事長，這是開發金自2006年調整組織架構以來，第二次大規模挖角外資圈人才擔任重要主管。

開發金控昨天股東會，改選九席董事，台銀沒能續保一席董事，宣告公股自本屆起退出開發金董事會，由民股開發金大股東辜仲全面主導，開發金強調董事會重組，會尊重市場機制及金金分離原則。

開發金董事會換屆後，也宣布三大子公司高層人事大幅異動，原任凱基銀行總經理張立荃轉任開發金發言人，並監督子公司跨售，凱基銀總經理由曹慧姝出任；凱基證券增設副董事長一職，由Osama S. Abbasi出任，他並同時獲派任凱基證轉投資海外控股事業董事長與董事，將統籌凱基證國內外業務；開發資本總經理改由William Ho擔任，原任者何俊輝轉任開發資本旗下開發生醫基金董事長，並兼大健康事業群負責人。

另外，凱基銀新一屆董事會，還找來前瑞銀集團台灣負責人暨瑞銀台北分行及國際金融分行總經理李天成、前星展銀行（台灣）企業及機構銀行處董事總經理鄭克家，分任董事與獨立董事。另一子公司中國人壽副總經理黃之寧也擔任凱基銀董事。

其他高層人事包括開發金董、總以及三大子公司董座則都未變動，惟開發資本副董事長陳鑫退休後暫不設副董。

三大子公司新任總經理、副董，都同樣具有投資銀行資歷，凱基證新任副董Osama S. Abbasi曾任瑞士信貸亞太區執行長，投資銀行、資產管理業務經驗逾25年，開發資本新總座William Ho曾為CVC Asia合夥人，也有超過25年私募投資經驗。

最特別的是曹慧姝，她原本是律師，被花旗銀挖角轉戰企金業務，曾被封為「聯貸天后」，之後再跳槽投行，當到野村證券台灣區負責人，再受京城銀董事長戴誠志禮聘出任其家族投資的電視購物董座。在凱基銀積極發展數位金融與中小企金下，曹慧姝的資歷將為凱基銀營運策略帶來改變。

開發金控高層人事異動概況 圖／經濟日報提供
開發金控高層人事異動概況 圖／經濟日報提供
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