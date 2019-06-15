賴英照：董事薪酬與員工連動

2019-06-15 00:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北報導



前司法院院長賴英照建議，修法讓董事薪酬與員工薪資能有某種程度連動。 本報系資料庫 分享 facebook 國內證交法法學權威、前司法院院長賴英照昨（14）日指出，證交法第1條明定「發展國民經濟」，卻是這半個世紀中的未竟之業，應修法讓董事薪酬與員工薪資能有某種程度連動，或是二者差距倍數的上限，讓員工共享公司成長果實。

賴英照在「證券交易法50年研討會」中指出，今年上市櫃公司預計發放1.44兆元股息，其中金控高達1,510億元股息，企業盈餘占GDP比重穩步攀升，但經濟成長這塊大餅，廣大勞工卻苦於薪資長年凍漲而沒吃到。

賴英照指出，根據主計總處公布台灣所得分配變化，2006年時所得最高的5%和最低的5%差距為58倍，但到了2018年的統計，已超過百倍；另外，證交所公布去年的上市公司員工薪酬，最高和最低公司差距竟達19倍。

政府一直想解決薪酬不均問題，例如半年前證交法增訂上市櫃公司編製年報時須揭露員工薪資平均，對此，賴英照說，未來應揭露員工薪資中位數，讓數據更具有參考價值。

進一步看上市公司董事薪酬變化，在2011年時，董事最高平均一人拿2,400多萬，但在2018年，最高的公司董事平均一人領的薪酬暴增至1.1億元；賴英照感嘆，七年過去，董事們薪酬翻倍成長，但員工薪資這幾年似乎沒有明顯調動，這家公司董事長董事酬勞與員工平均年薪差距達200倍。

台灣的股票資本市場可說是土地改革的副產品，賴英照表示，當年土地改革是為實現憲法「均富」的目標，證交法延續此意志，在第1條明定「為發展國民經濟，並保障投資，特制定本法」。

賴英照認為，若要發展國民經濟，就要想辦法讓公司員工能公平共享公司獲利成長的果實，修法制定董事薪酬和員工薪資間的存在連動關係，例如董事薪酬增加10％，員工可以調薪一點點，或至少二者之間差距倍數要有一個上限。