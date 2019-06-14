多年恩怨吵不完 台新金與財政部再隔空互嗆

2019-06-14 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台新金與財政部間的彰銀經營權訴訟，原高等法院判決「確認契約關係存在」，但卻遭最高法院宣判廢棄原判決。對此，台新金控董事長吳東亮表示「感到非常意外與遺憾」，呼籲財政部信守承諾。

吳東亮痛批，台新金控標得彰銀特別股並努力經營，才讓彰銀改頭換面，財政部卻毀約背諾，強奪彰銀經營權，呼籲財政部誠信履約，並會在接下來的訴訟程序繼續努力，爭取台新金應有的權益。

財政部則再度重申，與台新金之間並無所謂契約關係存在，縱使有，也已於94年完成移轉。本於公股管理立場，會持續積極進行後續司法訴訟程序，捍衛全體納稅義務人權益。

財政部長蘇建榮表示，財政部的立場及態度始終一致，就是要儘量維護公股權益，尊重吳東亮的意見表達。

對於兩大股東之間再度互嗆，彰銀董事長凌忠嫄表示，彰銀經營權官司兩造為財政部及台新金，彰銀不是訴訟當事人，不便多做回應。

外界好奇曾任國庫署長、目前身為公股代表的她與大股東互動如何？凌忠嫄說，「互動良好」，台新金派任的法人董事代表吳澄清，今天不僅出席彰銀董事會，還表示「坐的時間比過去都久」。

市場傳言公股及台新金兩大陣營都不斷加碼彰銀，為明年彰銀改選提前佈局。凌忠嫄表示，股東加碼彰銀，代表對彰銀有信心，不需要預測股東買股票的用意。經營團隊最重要的就是把績效做好讓股東看見，幫客戶、幫股東賺錢。

彰銀經營權爭議延燒進入第14年，台新金在94年時以365億餘元，取得彰銀22.5%股權及經營權。時隔9年後，財政部不再支持台新金，在103年透過股東會改選，奪回彰銀經營權。

最高法院日前判決指出，財政部支持台新金控取得經營權的時間是否已逾合理範圍，造成股份與表決權長期分離，對公司治理不利，而其仍應受其拘束，是否有違公序良俗等，均有再探求釐清的必要。