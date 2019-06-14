彰銀員工持股信託最快9月上路 等同每月最高加薪1500元
繼台企銀、一銀等公股銀行之後，彰銀也將推出員工持股信託。彰銀董事長凌忠嫄今天表示，財政部已同意彰銀的員工持股信託方案，彰銀最高每月提撥1500元替員工買彰銀股票，等同每月替員工加薪1500元，「希望最快9月可以上路」。
以月薪三萬五來估算，行方每月提撥1500元，相當於加薪4.3％。愈基層、年資愈淺愈，相對薪資提撥比率高、時間久，愈為有利。
除百分百國營的台銀及土銀外，公股銀行為了留才及提高員工向心力，紛紛祭出員工持股信託或是員工儲蓄信託。目前台企銀、第一銀已經開辦，合庫在規畫中，暫以員工福利金支應的兆豐銀則研擬改由銀行正式開辦，加上彰銀後，目前公股銀行中僅華銀尚未規畫開辦。
凌忠嫄表示，彰銀的員工持股信託是員工一個月至少提1000元、行方也會相對提撥1000元，但依不同職等，員工提撥金額可以往上加，例如董事長最高可以提撥8000元，但行方仍是相對提撥1000元。若員工願意加倍提撥，行方會相對加碼提撥500元。
員工持股信託是員工買入公司股票，交付信託管理及運用，退休後享受信託收益。通常除了員工每月固定提撥一定金額購入自家公司股票外，公司也會相對提撥一定金額。辦理員工持股信託，可增加員工福利，提高經營績效，並助公司股權安定及提高向心力。
留言