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彰銀員工持股信託最快9月上路 等同每月最高加薪1500元

2019-06-14 21:10聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台企銀一銀等公股銀行之後，彰銀也將推出員工持股信託。彰銀董事長凌忠嫄今天表示，財政部已同意彰銀的員工持股信託方案，彰銀最高每月提撥1500元替員工買彰銀股票，等同每月替員工加薪1500元，「希望最快9月可以上路」。

以月薪三萬五來估算，行方每月提撥1500元，相當於加薪4.3％。愈基層、年資愈淺愈，相對薪資提撥比率高、時間久，愈為有利。

除百分百國營的台銀及土銀外，公股銀行為了留才及提高員工向心力，紛紛祭出員工持股信託或是員工儲蓄信託。目前台企銀、第一銀已經開辦，合庫在規畫中，暫以員工福利金支應的兆豐銀則研擬改由銀行正式開辦，加上彰銀後，目前公股銀行中僅華銀尚未規畫開辦。

凌忠嫄表示，彰銀的員工持股信託是員工一個月至少提1000元、行方也會相對提撥1000元，但依不同職等，員工提撥金額可以往上加，例如董事長最高可以提撥8000元，但行方仍是相對提撥1000元。若員工願意加倍提撥，行方會相對加碼提撥500元。

員工持股信託是員工買入公司股票，交付信託管理及運用，退休後享受信託收益。通常除了員工每月固定提撥一定金額購入自家公司股票外，公司也會相對提撥一定金額。辦理員工持股信託，可增加員工福利，提高經營績效，並助公司股權安定及提高向心力。

財政部已同意彰銀的員工持股信託方案，彰銀最高每月提撥1500元替員工買彰銀股票，...
財政部已同意彰銀的員工持股信託方案，彰銀最高每月提撥1500元替員工買彰銀股票，等同每月替員工加薪1500元，最快9月上路。圖中由左至右，彰銀總經理黃瑞沐、彰銀董事長凌忠嫄、彰銀發言人凃鴻堯。記者沈婉玉／攝影
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彰銀一銀台企銀
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