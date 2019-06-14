開發金結束官民共治 併入中壽時程為股東會關注焦點

2019-06-14 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



開發金控今天召開股東常會並完成9席董事改選，選出一般董事張家祝、王銘陽、郭瑜玲、魏寶生及許道義，自然人董事楊文鈞，各子公司董事長入列；獨立董事為行政院前副院長杜紫軍、學者林修葳及會計師戴興鉦；會中並通過每股配發0.3元的現金股利。

公股台銀今年消極提名1席董事，一如市場預期因持股過低而落選，開發金也宣告結束10多年的官民共治時代。開發金資深副總張立人表示，開發金未像往年主動支持台灣銀行代表人參選董事，而台灣銀行也未積極投入開發金董事選舉，主因配合政府「金金分離」政策。

開發金於股東會後立即召開董事會，推選張家祝續任董事長。開發金也同時宣布幾項子公司重大人事案，分別是凱基銀行新任總經理曹慧姝、中華開發資本新任總經理William Ho及凱基證券新任副董事長Osama S. Abbasi。

曹慧姝曾擔任野村證券台北分公司總經理、花旗銀行商人銀行處處長及企業金融處副處長，金融業的資歷超過20年，跨界間接金融及直接金融領域，並擁有美國紐約州律師資格。

開發資本新任總經理William Ho，曾為CVC Asia合夥人，有超過25年的私募股權投資的經驗。Osama S. Abbasi曾任職於瑞士信貸亞太區執行長，熟捻國際投資銀行各項業務。

原凱基銀行總經理張立荃將轉任開發金資深副總兼策略企畫處主管，負責金控策略發展規畫並兼任發言人。原開發金資深副總、策略企畫處主管暨發言人張立人，將專注開發資本事業發展處業務，全力衝刺私募股權基金募集及投資人關係服務。

開發金原訂2020年完成百分之百併入中國人壽，傳出時程生變，今天在股東會上也引起小股東關心。張家祝表示，收購中壽是一個計畫，但目前國際局勢劇烈變動，併購案進度會隨時進行調整，無法明確答覆要怎麼調整或怎麼進行。