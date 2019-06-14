親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

日職／王柏融札榥巨蛋開轟成英雄 勝打助火腿5:4退巨人

隔空放閃謝忻證據太多 阿翔刪光IG

開發金結束官民共治 併入中壽時程為股東會關注焦點

2019-06-14 20:33聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

開發金控今天召開股東常會並完成9席董事改選，選出一般董事張家祝、王銘陽、郭瑜玲、魏寶生及許道義，自然人董事楊文鈞，各子公司董事長入列；獨立董事為行政院前副院長杜紫軍、學者林修葳及會計師戴興鉦；會中並通過每股配發0.3元的現金股利。

公股台銀今年消極提名1席董事，一如市場預期因持股過低而落選，開發金也宣告結束10多年的官民共治時代。開發金資深副總張立人表示，開發金未像往年主動支持台灣銀行代表人參選董事，而台灣銀行也未積極投入開發金董事選舉，主因配合政府「金金分離」政策。

開發金於股東會後立即召開董事會，推選張家祝續任董事長。開發金也同時宣布幾項子公司重大人事案，分別是凱基銀行新任總經理曹慧姝、中華開發資本新任總經理William Ho及凱基證券新任副董事長Osama S. Abbasi。

曹慧姝曾擔任野村證券台北分公司總經理、花旗銀行商人銀行處處長及企業金融處副處長，金融業的資歷超過20年，跨界間接金融及直接金融領域，並擁有美國紐約州律師資格。

開發資本新任總經理William Ho，曾為CVC Asia合夥人，有超過25年的私募股權投資的經驗。Osama S. Abbasi曾任職於瑞士信貸亞太區執行長，熟捻國際投資銀行各項業務。

原凱基銀行總經理張立荃將轉任開發金資深副總兼策略企畫處主管，負責金控策略發展規畫並兼任發言人。原開發金資深副總、策略企畫處主管暨發言人張立人，將專注開發資本事業發展處業務，全力衝刺私募股權基金募集及投資人關係服務。

開發金原訂2020年完成百分之百併入中國人壽，傳出時程生變，今天在股東會上也引起小股東關心。張家祝表示，收購中壽是一個計畫，但目前國際局勢劇烈變動，併購案進度會隨時進行調整，無法明確答覆要怎麼調整或怎麼進行。

張立人補充，開發金仍會循著既定收購目標前進，方向很明確，但因近期金融市場變數多，收購時必須兼顧開發金、中壽雙方的投資人權益，希望在平順的總體經濟環境下進行。

開發金控今天召開股東常會並完成9席董事改選。圖／開發金控提供
開發金控今天召開股東常會並完成9席董事改選。圖／開發金控提供
分享

開發金控凱基銀行股東會
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

月存1萬要41年才達千萬 顧立雄：退休理財要趁早

2019-06-14 15:06

放寬保單活化？顧立雄：保單貼現 目前法令有障礙

2019-06-14 15:02

傻眼！保費最高的車險 地震、颱風不賠

2019-06-14 14:30

對造車主保額不足 如何自保？

2019-06-14 14:30

香港反送中 富邦金董座蔡明興：留意資金匯出香港壓力

2019-06-14 10:58

台彩推雙贏樂 最高可獲10萬獎金

2019-06-14 03:57

中信信扶專案 援助弱勢逆轉人生

2019-06-14 03:57

遠雄壽新莊豪宅滯銷 挨罰

2019-06-14 03:57

熱門文章

大兒子520娶回美嬌娘 辜仲諒當公公後談吐變了

2019-06-13 21:12

買節能家電明起最高可退稅2千元 退稅程序看這邊

2019-06-14 06:00

中油油輪遭魚雷攻擊？專家：水雷或自殺艇可能性高

2019-06-13 22:15

辜家有喜 辜仲諒長子辜昱銓娶日美混血妻

2019-06-13 22:38

新產承保中油受攻擊油輪 業界估保額4到5千萬美元

2019-06-13 22:22

「家電五雄」土地資產 大同最可觀 其他四家不遑多讓

2019-06-13 21:39

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top