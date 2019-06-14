元大金董總異動 申鼎籛、翁健升任

2019-06-14 17:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



元大金今（14）日傍晚時發布重訊，原任董事長王榮周任期已滿，婉拒慰留，將由該金控總經理申鼎籛升任。而總經理一職將由執行副總經理翁健升任。

元大金今日召開股東會，據了解，在董事會名單提名前，身為元大集團法人代表的王榮周特別提前向元大大股東馬家表達已經任滿兩屆董事長，希望能夠交棒不再續任的想法，除了展現其落實公司治理的高度風範，也因為王榮周六年來的經營績效，所以即使不再擔任董事長，也被延攬出任元大金的最高顧問。

元大大股東馬家認為王榮周對元大金的成長居功厥偉，雖再三慰留遭到婉拒，仍將規劃他擔任最高顧問職務，襄助未來的經營團隊。

第8屆一般董事當選人為申鼎籛、江朝國、陳忠源、馬維辰、宋耀明等五人，皆熟悉公司營運事務；四名獨立董事薛明玲、葉銀華、徐光曦、周行一，在專業領域包括銀行、財務、會計、企管等表現亦相當傑出。

元大金控提前順應金管會推動自然人專業董事的政策，一般董事中的馬維辰及申鼎籛為自然人專業董事，加上獨立董事中提名葉銀華及徐光曦自然人專業董事，九席董事名單中，自然人專業董事已達四席，展現元大金控強化公司治理決心。

同時，股東會也通過股利政策，配發現金股息0.9元，若以今日股價計算，殖利率約5%。