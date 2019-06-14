凱基銀整併任務完成 張立荃升格續衝金控跨業銷售

2019-06-14 17:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



開發金控（2883）子公司凱基銀行總經理張立荃在完成銀行整併任務後，卸下銀行總座升格母公司開發金控繼續推動開發金各子公司的跨業銷售與共同行銷，並出任開發金發言人。這對張立荃來說，可說是「重操舊業」再熟稔不過，再加上張立荃曾任證券與銀行總經理，對於跨售的「眉角」可充分掌握，張立荃轉換新職將可無縫接軌，為開發金現階段全力推動跨售加分。

張立荃過去任職永豐金控（2890）時期，就曾經擔任金控策略長暨發言人，深受前永豐金執行長暨凱基銀前身萬泰銀董座盧正昕倚重，也深獲永豐金大股東永豐餘集團何家的肯定與信賴。

張立荃卸下凱基銀總經理後，將轉任開發金控資深副總兼策略企劃處主管，負責金控策略發展規劃及兼任發言人職務，這些工作原本就是他過去熟悉且擅長的事務，因此開發金高層此番調整人事，開發金表示，就是希望借重張立荃對於銀行業務與證券業務的熟悉度，持續推動集團內子公司間的跨售專案。

過去張立荃擔任凱基銀總經理期間，除了順利完成銀行整併工作，也以高度團隊效率順利完成更換銀行核心系統，並推出金融業首宗獲金管會核准的監理沙盒實驗計劃，建立凱基銀行金融創新形象，在在都為凱基銀行未來發展奠定了良好的基礎。