林維俊駁彰銀工會 盼財政部有改正錯誤的勇氣

2019-06-14 16:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



針對彰銀案，台新金控總經理林維俊14日答覆媒體提問時說：「我們期待今天的財政部要有分辨是非黑白的能力，要有改正過去錯誤的勇氣，才能重拾人民、老百姓對政府的信任。」

彰銀工會日前要台新金不要再說花365億元投資彰銀只買到三張紙，台新金入股彰銀以來，獲利至少185億元。媒體今天在台新金股東會後，詢問林維俊怎麼看彰銀工會前述說法。

林維俊說，如果照一樣的邏輯來講，財政部對彰銀的持股一百多年吧，從歷屆政府到現在，他們是不是統統把所有的成本都拿回來了，財政部的持股是不是該是零成本、該是負的。

他說，台新金與財政部之間，當初是有契約的，「我覺得很奇怪，才不到14年大家都忘了嗎，當初彰銀是在財政部的經營之下陷入財務困境。當初是財政部想要把彰銀賣給外國人，是台新金控出錢出力把彰銀留下來，讓彰銀今天還是台灣人的銀行，才14年不到，大家不會忘了這一段吧」。

「所以我們會繼續去把，該釐清的就釐清，該說明的說明清楚，我們會繼續努力，但是我們也期待，財政部這些年來，也經過政黨輪替，部長也都換過人了，我們期待今天的財政部要有分辨是非黑白的能力，要有改正過去錯誤的勇氣，才能重拾人民、老百姓對政府的信任」。

林維俊並提醒，財政部的誠信問題已經連續多次被監察院、被高等法院、被最高法院都有提出，財政部的誠信問題，這個都是在公文書裡面，大家可以去翻閱一下。