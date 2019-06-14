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整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

凱基銀總經理異動 野村曹慧姝出任

2019-06-14 16:25經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

開發金控（2883）子公司凱基銀行總經理異動，由前香港商野村國際證券台北分公司董事總經理暨台灣區負責人曹慧姝出任，原任總經理張立荃除續任銀行董事，並轉任開發金發言人。

開發金今天下午母子公司同步召開董事會，凱基銀通過新人事案，由新任董事曹慧姝出任凱基銀新總座，該人事案將待金管會通過後生效。

凱基銀行開發金控金管會

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