開發金引進外資圈高層 進駐凱基銀、凱基證董事會

2019-06-14 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



開發金控（2883）今天改選董事，主要子公司凱基銀行與凱基證券也跟著董事會換屆改組，分別引進香港商野村國際證券有限公司台北分公司董事總經理暨台灣區負責人曹慧姝、瑞銀集團台灣負責人暨瑞銀台北分行及國際金融分行總經理李天成、星展銀行 (台灣)企業及機構銀行處董事總經理鄭克家擔任凱基銀董事、獨董，以及曾擔任瑞士信貸亞太區CEO的Osama Salman Abbasi擔任凱基證券副董事長。

開發金控今天改選，董事會大換血，提高外部專業董事比重，子公司也延續此一原則，未來董事會對子公司營運的監督與引領力量，值得關注。