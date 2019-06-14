月存1萬要41年才達千萬 顧立雄：退休理財要趁早

2019-06-14 15:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會主委顧立雄建議民眾趁年輕、賺錢能力最好的時候，好好賺錢，即早規畫才能籌老本。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影 分享 facebook

金管會主委顧立雄今（14）日下午參加「全民樂活輕鬆享退」，他提及全民退休自主實驗方案已有逾6萬人參與，超過原訂目標1萬人的六倍，但是他今天也特別提醒任何投資必有風險，定期定額確實可以降低風險，但退休到底該怎麼籌？他致詞時表示，民眾自主投資以報酬率3%設算，每月要存一萬元，需要花41年才能存到千萬元，因此他建議基富通推動輕鬆享退時不宜「用去夏威夷渡假」來鼓吹，而是要鼓吹民眾趁年輕、賺錢能力最好的時候，好好賺錢，即早規畫才能籌老本。

顧立雄今日下午受邀出席由集保公司、投信投顧公會及證基會共同主辦的「退休樂活論壇」。他致詞時表示，我國的人口結構除了邁向高齡發展之外，還有少子化的現象，根據國發會對我國人口的發展推估，2026年我國老年人口占比將會超過20%，台灣將成為超高齡社會的一員，高齡化速度將較歐、美、日等國為快，加上少子化的發展，15-64歲青壯年人口自2015年達最高峰後開始下降，2030年老年人口將增至559萬人。面對人口結構的變遷，在國家發展、社會安全、經濟成長、醫療照護等各方面將帶來許多挑戰，如何讓人民在辛苦打拼大半輩子後，能有尊嚴的享受退休生活，是政府需要幫人民思考的問題。

顧立雄說，快樂的退休生活有二個重要的決定性因素，首先是要有健康的身體，第二就是要有足夠的經濟來源，這樣退休後才能有良好的生活品質，而年長者健康與經濟的保障，可透過更完善的金融服務來強化。

因此，金管會已透過法規鬆綁、評鑑機制及獎勵措施等多面向，鼓勵金融機構調整資源配置，開發提供符合高齡者需求之金融商品及服務，例如鼓勵銀行持續推動「以房養老」及「安養信託」等商品，並推動「保險養老」的觀念，鼓勵民眾在中壯年就即早規畫退休資金或長照費用，以因應退休生活所需。

因此，金管會除已開放保單活化、年金險及長照險等商品外，也將持續檢視修正現行法令規定，以利保險業者開發創新商品，鼓勵保險業者銷售或創新高齡化商品。

在投資理財方面，很多人都知道提前規畫退休財源的重要性，卻可能因為對金融商品的知識不足，或不熟悉投資市場的脈動，而躊躇不前，錯過了及早規畫的時間。大家也都有投資股票或基金的經驗，但退休準備的投資性質是較為不同的，如果投資是為了退休生活做打算，長期規畫與風險控制就十分重要。

顧立雄說，近期基富通執行的「全民退休自主投資實驗專案」就是建立一個全民都可以參與、且以退休為目的的定期定額投資實驗環境，金管會希望藉由這個實驗專案的拋磚引玉，帶動國人真正跨出累積退休金的第一步，提升國人對自主投資的信心，以及建立投資應自負盈虧的風險承擔意識。