放寬保單活化？顧立雄：保單貼現 目前法令有障礙

2019-06-14 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



顧立雄14日下午受邀出席由集保公司、投信投顧公會及證基會共同主辦的「退休樂活論壇」。他提及金管會已透過法規鬆綁，開放保單活化、年金險及長照險等商品外，以利保險業者開發創新高齡化商品。但被問到後續如何放寬保單活化範圍？是否可直接貼現？或是要先換成其他保單？顧立雄表示，保單貼現目前有法令上的障礙。如何放寬活化保險局正在研議中。目前還不成熟。

顧立雄今日下午參加活動致詞時說，快樂的退休生活有二個重要的決定性因素，首先是要有健康的身體，第二就是要有足夠的經濟來源，這樣退休後才能有良好的生活品質，而年長者健康與經濟的保障，可透過更完善的金融服務來強化。

因此，顧立雄說，金管會已透過法規鬆綁、評鑑機制及獎勵措施等多面向，鼓勵金融機構調整資源配置，開發提供符合高齡者需求之金融商品及服務，例如鼓勵銀行持續推動「以房養老」及「安養信託」等商品，並推動「保險養老」的觀念，鼓勵民眾在中壯年就即早規畫退休資金或長照費用，以因應退休生活所需。

因此，金管會除已開放保單活化、年金險及長照險等商品外，也將持續檢視修正現行法令規定，以利保險業者開發創新商品，鼓勵保險業者銷售或創新高齡化商品。

至於被問到因應老齡社會來臨，金管會打算如何放寬保單活化？是否直接貼現或是要先換成其他保單？顧立雄表示，保單貼現上目前有法令上的障礙。如何放寬活化保險局正在研議中，目前還不成熟。

為因應高齡化社會來臨及響應政府推動「保單活化」政策，特定壽險商品之客戶，可將現有之終身壽險保單轉換為醫療險、長照險或年金險，以支付未來可能發生的醫療費、照顧費或生存金支出，讓自己獲得較佳的醫療、照護品質。