親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

綠初選民調5家結果超整齊 民調專家當場大笑三聲

整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

放寬保單活化？顧立雄：保單貼現 目前法令有障礙

2019-06-14 15:02經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

顧立雄14日下午受邀出席由集保公司、投信投顧公會及證基會共同主辦的「退休樂活論壇」。他提及金管會已透過法規鬆綁，開放保單活化、年金險及長照險等商品外，以利保險業者開發創新高齡化商品。但被問到後續如何放寬保單活化範圍？是否可直接貼現？或是要先換成其他保單？顧立雄表示，保單貼現目前有法令上的障礙。如何放寬活化保險局正在研議中。目前還不成熟。

顧立雄今日下午參加活動致詞時說，快樂的退休生活有二個重要的決定性因素，首先是要有健康的身體，第二就是要有足夠的經濟來源，這樣退休後才能有良好的生活品質，而年長者健康與經濟的保障，可透過更完善的金融服務來強化。

因此，顧立雄說，金管會已透過法規鬆綁、評鑑機制及獎勵措施等多面向，鼓勵金融機構調整資源配置，開發提供符合高齡者需求之金融商品及服務，例如鼓勵銀行持續推動「以房養老」及「安養信託」等商品，並推動「保險養老」的觀念，鼓勵民眾在中壯年就即早規畫退休資金或長照費用，以因應退休生活所需。

因此，金管會除已開放保單活化、年金險及長照險等商品外，也將持續檢視修正現行法令規定，以利保險業者開發創新商品，鼓勵保險業者銷售或創新高齡化商品。

至於被問到因應老齡社會來臨，金管會打算如何放寬保單活化？是否直接貼現或是要先換成其他保單？顧立雄表示，保單貼現上目前有法令上的障礙。如何放寬活化保險局正在研議中，目前還不成熟。

為因應高齡化社會來臨及響應政府推動「保單活化」政策，特定壽險商品之客戶，可將現有之終身壽險保單轉換為醫療險、長照險或年金險，以支付未來可能發生的醫療費、照顧費或生存金支出，讓自己獲得較佳的醫療、照護品質。

金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
分享

保單保險退休

相關新聞

月存1萬要41年才達千萬 顧立雄：退休理財要趁早

2019-06-14 15:06

傻眼！保費最高的車險 地震、颱風不賠

2019-06-14 14:30

對造車主保額不足 如何自保？

2019-06-14 14:30

香港反送中 富邦金董座蔡明興：留意資金匯出香港壓力

2019-06-14 10:58

台彩推雙贏樂 最高可獲10萬獎金

2019-06-14 03:57

中信信扶專案 援助弱勢逆轉人生

2019-06-14 03:57

遠雄壽新莊豪宅滯銷 挨罰

2019-06-14 03:57

台企銀引資國發基金 14日闖關

2019-06-14 03:57

OBU獲利爆發 前四月賺334億

2019-06-14 03:57

OIU衰退 六家銷售掛蛋

2019-06-14 03:57

貿易戰蔓延 受惠者出列

2019-06-14 01:12

台債題材不足 宜適度減碼

2019-06-14 01:12

利率盤低…公司債八連發

2019-06-14 01:12

信扶專案 助300弱勢家庭創業

2019-06-14 00:55

新產承保中油受攻擊油輪 業界估保額4到5千萬美元

2019-06-13 22:22

繳清房貸還繼續扣火險保費 這家銀行被金管會處分

2019-06-13 18:57

擔心旅遊遇罷工？ 快趁黃金期投保旅遊不便險

2019-06-13 17:42

開放了什麼？ 揭開開放銀行的面紗

2019-06-11 14:29

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

大兒子520娶回美嬌娘 辜仲諒當公公後談吐變了

2019-06-13 21:12

中油裝載7.5萬噸石油腦油輪阿曼遭襲 石油腦庫存到7月底

2019-06-13 17:25

遠雄新莊副都心豪宅賣不出去 金管會首開罰百萬

2019-06-13 18:48

中油油輪遭魚雷攻擊？專家：水雷或自殺艇可能性高

2019-06-13 22:15

辜家有喜 辜仲諒長子辜昱銓娶日美混血妻

2019-06-13 22:38

繳清房貸還繼續扣火險保費 這家銀行被金管會處分

2019-06-13 18:57

買節能家電明起最高可退稅2千元 退稅程序看這邊

2019-06-14 06:00

新產承保中油受攻擊油輪 業界估保額4到5千萬美元

2019-06-13 22:22

「家電五雄」土地資產 大同最可觀 其他四家不遑多讓

2019-06-13 21:39

智擎總座換人 葉常菁遭解任

2019-06-13 19:55

節能家電優惠15日上路 購買半年內可申請退稅

2019-06-13 21:36

這家北投溫泉飯店 小朋友入住會玩到瘋

2019-06-14 05:38

沃旭：沒有離岸風電 台灣將缺電

2019-06-13 19:56

酒鬼們注意！噶瑪蘭威士忌酒吧開張了

2019-06-14 05:39

中油承租油輪遭攻擊 台塑化：隨時可急援內需

2019-06-13 20:46

台灣中油承租油船波斯灣遇襲 中油出面說明了

2019-06-13 17:26

家電貨物稅減免15日開跑 家電業者：助下半年買氣升溫

2019-06-13 21:29

OBU獲利爆發 前四月賺334億

2019-06-14 03:57

華為NB生產喊卡 雙A鬆口氣

2019-06-14 02:11

新市鎮管制鬆綁 台商回流找地擴廠有解了

2019-06-14 00:46

油輪在阿曼灣遇襲 中油展開後續產銷規劃

2019-06-13 18:03

「Uber條款」對話擱置 Uber總經理向交部喊話

2019-06-14 13:26

雙面太陽能模組 輸美免關稅

2019-06-14 02:44

研調：全球晶圓代工業恐衰退近3% 10年來首見

2019-06-13 17:08

電子業新布局…高階回台 低階遷東南亞

2019-06-14 02:11

智擎改選 總座無預警解職

2019-06-14 01:20

遠雄壽新莊豪宅滯銷 挨罰

2019-06-14 03:57

利率盤低…公司債八連發

2019-06-14 01:12

台企銀引資國發基金 14日闖關

2019-06-14 03:57

台商回流再添四家 累計投資金額逾3,750億元

2019-06-13 16:53

三類節能家電 可退貨物稅

2019-06-14 04:00

香港反送中 富邦金董座蔡明興：留意資金匯出香港壓力

2019-06-14 10:58

股票送人 免證交稅

2019-06-14 04:00

符合4種情形 柴油車汰舊換新最高減稅40萬元

2019-06-14 06:00

沈榮津「接地氣」 找來林百里、童子賢談貿易戰衝擊

2019-06-13 16:11

缺工難題 代工廠頭大

2019-06-14 02:11

三洋電賣泰山廠地 沒過關

2019-06-14 02:11

政院：5G釋照要扶植本土企業

2019-06-14 02:44

租船遭攻擊 中油：汽油仍有75天庫存、估損失800萬元

2019-06-14 11:27

承租油輪在波斯灣遇襲 中油：供應不受影響

2019-06-13 17:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top