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國際保險業務OIU 前四月保費再衰退44%

2019-06-13 19:51經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

受全球大追稅與防洗錢影響，國際保險業務（OIU）持續衰退，據保險局統計，截至4月底止，無論是新契約保單件數、保費收入都較前一年同期衰退37%與44%。且已核准開辦的20家業者中，目前為止有6家保險公司銷售掛蛋。

金管會目標將台灣打造成亞太理財中心，2015年開放保險業可承作境外業務，當時即希望透過銀行的國際金融業務分行（OBU）、證券商的國際證券業務分公司（OSU）及保險業的OIU搶攻境外金融商機，且盼OIU能像香港或新加坡有大量外國人投保，當時即設定第一年有新台幣50億元的保費收入，2017年OIU業績達到近年高峰1.68億美元，但2018年壽險業全年保費收入僅8,064萬美元，較前一年腰斬。

金管會保險局今天再公布，目前核准OBU開辦20家，包括國壽、富邦、南山、新壽、台灣人壽、全球人壽等。但截至目前為止，有六家架上完全沒有銷售保單。截至4月底壽產險合計總有效契約有2,383件、累計有效契約保費收入為9,377萬元。其中壽險業僅有65件新契約成交，總計保費亦僅1,399萬美元，較前一年同期的103件、2481萬美元，再衰退將近37%與44%。

至於損益方面，今年第1季壽險業OIU獲利359.5萬美元，去年同期是虧損36.6萬美元。不過保險局副局長王麗惠表示，去年同期虧損是因為新契約保單銷售較多，需先提列較多後續支付的預備準備金，因此才會虧損。

OIU持續衰退，主要是因為台灣強化洗錢防制，要求境外客戶雙證件及國外地址外，也明訂不得接受國人化身外國人投保；此外，全球實施CRS（共同申報準則），讓一些國外客戶布置海外資產時可能有其他考量；第三，是大陸對境內居民外匯管制，都造成OIU業績急凍。

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