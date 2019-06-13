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繳清房貸還繼續扣火險保費 這家銀行被金管會處分

2019-06-13 18:57經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會接獲客戶投訴發現，元大銀行辦理房貸業務作業有缺失，客戶已繳清房貸，還繼續扣...
金管會接獲客戶投訴發現，元大銀行辦理房貸業務作業有缺失，客戶已繳清房貸，還繼續扣火災地震險保費。 報系資料照
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金管會接獲客戶投訴發現，元大銀行辦理房貸業務作業有缺失，客戶已繳清房貸，還繼續扣火災地震險保費，客戶辦轉貸也漏轉，導致客戶產生利息損失，金管會處以糾正。

金管會表示，元大銀行對客戶已清償的房貸案件，仍繼續從借款人帳戶扣繳火災地震保險費，以及客戶辦理債務清償時，未完整告知借款人應清償貸款金額，導致影響客戶權益，顯示內部作業程序與覆核機制未臻妥適，因此依銀行法，處以糾正處分。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，火險部分主要是多扣了1,000多元的保費。

至於債務清償部分，主要是客戶房貸辦理轉貸時，銀行未告知應清償的金額，有一筆漏報，因別家銀行的利息較低，客戶少轉貸一筆，等於要多付利息給元大銀行，

舉例來說，原本有兩筆房貸在元大銀行，客戶兩筆都想轉到另一家利息較低的銀行，但元大作業上只轉一筆，之後客戶發現還有一筆未還清，過十天才發現，這十天就要多付利息，此案客戶約產生幾百元的利息損失。

黃光熙說，主要是行員未再作檢視才發生錯誤，因此，調查過程中元大有修改系統，強化提醒行員作再確認，

黃光熙表示，此案的客戶都是同一人，是客戶來跟金管會申訴才發現，由於屬單一分行單一個案，因此處予糾正。

不過，金管會主秘陳開元表示，對於這類案件，未來檢查局金檢時會特別了解有無改正，銀行局也會督促元大銀行加強內控。

元大金管會房貸
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