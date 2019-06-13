親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

遠雄新莊副都心豪宅賣不出去 金管會首開罰百萬

2019-06-13 18:48經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

遠雄人壽投資開發的新北市新莊副都心豪宅賣不出去，金管會公告首次對其開罰百萬元！保險局說，遠雄人壽承諾一年內目標銷售23戶、32個停車位，但一年過去賣不到一半，違反保險法不動產投資應即時利用與有收益規定，要求一年內限期處分170餘戶或出租，若再達不到，未來開罰不只百萬元。

遠雄人壽發言人林哲仰協理表示，遠雄人壽並沒有惜售，申請展延一年來已多次降價，累計幅度已高達15%以上，「幾乎降到成本價了」。但因為地近新莊副都心捷運站不到3分鐘的「遠雄國匯」是5、60坪以上大坪數的案子，每筆成交價在3,000萬元以上，但近來主流是2、3房小坪數產品，加上附近餘屋過大，供過於求很難賣，因此去化困難，甚至遠雄人壽還自聘人員在現場銷售，辦許多活動非常用力在賣，絕對沒有惜售。至於住宅一旦出租就很難賣，賤賣也會損及股東權益，未來去化方向無論出租或出售兩方面都會考量，被金管會裁罰還沒有收到裁決書，等收到公文再決定未來因應計畫。

遠雄人壽投資位於新北市新莊區的「遠雄國匯」總計200戶，2017年正式完工。保險局官員說明，遠雄人壽已經多次申請展延，但目前有170餘戶沒有賣出去， 上一次公司申請展延時承諾要銷售23戶與32個停車位，但賣不到一半，今年又來申請展延，保險局在收到上一次申請展延時就跟遠雄講清楚「沒有達到目標就開罰。」因此昨天公告首次裁罰100萬元，並要求170餘戶要限期一年內售或出租。

遠雄人壽保險新莊副都心
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

數位金融業務 金管會盯

2019-06-12 23:45

中信卡繳稅330億 包辦三分之一

2019-06-12 23:45

繳稅效應 隔拆利率跳漲

2019-06-12 23:45

兆豐一卡通挺新南向 現金回饋2.88%無上限

2019-06-12 23:44

中信反毒研討會 回響熱

2019-06-12 23:44

北富銀 將發債31億元

2019-06-12 23:44

推動監理科技 二部曲

2019-06-12 23:44

金管會推敵意併購 全金聯質疑上榜5家金控不符社會期待

2019-06-12 21:08

金融整併如何保障員工權益 工會提3主張5建議

2019-06-12 20:15

暑假出國玩 保障規畫三大眉角要注意

2019-06-12 19:38

單身貴族新風潮！善用「保險」理財 完美人生不是夢

2019-06-12 17:45

純網銀7月啟動 蔡玉玲：法規應創新

2019-06-12 17:40

擴大智慧金融服務 上海商銀連開3間分行

2019-06-12 17:04

開放了什麼？ 揭開開放銀行的面紗

2019-06-11 14:29

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

訂單掉40% 機械業轟央行狀況外

2019-06-12 23:31

中油裝載7.5萬噸石油腦油輪阿曼遭襲 石油腦庫存到7月底

2019-06-13 17:25

中國加快5G建設腳步 AI長線趨勢不變

2019-06-13 08:52

爭地勤津貼遭長榮航質疑「一批人兩招牌」 企工回應了

2019-06-13 12:26

金管會推敵意併購 全金聯質疑上榜5家金控不符社會期待

2019-06-12 21:08

MLD文青餐廳閃退風暴延燒 大股東說話了......

2019-06-12 20:20

MLD文青餐廳閃退風暴延燒 大股東說話了......

2019-06-12 22:38

買儲蓄險前 要想清楚這些事

2019-06-12 19:20

蔡明忠：電信「三共」 不打軍火戰

2019-06-12 23:37

電商搶不走的生意 台茂購物中心斥資8,000萬要做這件事

2019-06-13 09:53

可成迎轉機 Q3營運將躍進

2019-06-12 23:34

關稅戰衝擊 緯創擬在美設廠

2019-06-13 00:50

中信卡繳稅330億 包辦三分之一

2019-06-12 23:45

數位金融業務 金管會盯

2019-06-12 23:45

大立光的威 連小黃司機都知道

2019-06-12 20:12

台積電新建5奈米廠進程順利 南科一片徵才旗海

2019-06-13 15:14

大立光回應華為禁令 林恩平：我們小咖沒人理

2019-06-12 19:00

供電備戰 台電向美買燃氣機組

2019-06-12 23:57

代工五強 加速全球布局

2019-06-13 00:48

這家銀行大戶多 刷卡3億只為繳稅...

2019-06-12 22:53

和碩、英業達 跟著Google動起來

2019-06-13 00:47

金融整併如何保障員工權益 工會提3主張5建議

2019-06-12 20:15

研調：全球晶圓代工業恐衰退近3% 10年來首見

2019-06-13 17:08

前5月稅收創新高 證交稅衰退金額創7年新高

2019-06-13 06:07

南亞PCB、銅箔基板 出貨看旺

2019-06-12 23:38

徐旭東：美中貿易戰成持久戰 但有新的商機

2019-06-13 11:06

有錢人想的不一樣…繳稅百萬大戶 不愛刷卡分期

2019-06-12 23:13

油輪在阿曼灣遇襲 中油展開後續產銷規劃

2019-06-13 18:03

貿易戰升溫 柯拔希指央行狀況外台幣應貶到33元

2019-06-13 10:16

回應柯拔希 央行：無為所欲為的能力

2019-06-12 23:21

統一超 擴展複合無人店

2019-06-12 23:36

台灣中油承租油船波斯灣遇襲 中油出面說明了

2019-06-13 17:26

智擎董事改選 東洋勝出

2019-06-13 11:45

美商務部長宣布 台生技業者投資愛達荷州

2019-06-12 23:46

林憲銘：今年電子業景氣能與去年一樣 就「阿彌陀佛」

2019-06-12 21:27

羅智先….也會到全家消費

2019-06-12 23:31

貨物稅條例公告 15日起買節能家電最多省2,000元

2019-06-13 14:58

郭台銘重申：我已淡出鴻海

2019-06-13 14:23

北富銀 將發債31億元

2019-06-12 23:44

正妹房仲入行四個月 賺進第一桶金

2019-06-13 15:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top