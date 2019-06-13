遠雄新莊副都心豪宅賣不出去 金管會首開罰百萬

2019-06-13 18:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



遠雄人壽投資開發的新北市新莊副都心豪宅賣不出去，金管會公告首次對其開罰百萬元！保險局說，遠雄人壽承諾一年內目標銷售23戶、32個停車位，但一年過去賣不到一半，違反保險法不動產投資應即時利用與有收益規定，要求一年內限期處分170餘戶或出租，若再達不到，未來開罰不只百萬元。

遠雄人壽發言人林哲仰協理表示，遠雄人壽並沒有惜售，申請展延一年來已多次降價，累計幅度已高達15%以上，「幾乎降到成本價了」。但因為地近新莊副都心捷運站不到3分鐘的「遠雄國匯」是5、60坪以上大坪數的案子，每筆成交價在3,000萬元以上，但近來主流是2、3房小坪數產品，加上附近餘屋過大，供過於求很難賣，因此去化困難，甚至遠雄人壽還自聘人員在現場銷售，辦許多活動非常用力在賣，絕對沒有惜售。至於住宅一旦出租就很難賣，賤賣也會損及股東權益，未來去化方向無論出租或出售兩方面都會考量，被金管會裁罰還沒有收到裁決書，等收到公文再決定未來因應計畫。

遠雄人壽投資位於新北市新莊區的「遠雄國匯」總計200戶，2017年正式完工。保險局官員說明，遠雄人壽已經多次申請展延，但目前有170餘戶沒有賣出去， 上一次公司申請展延時承諾要銷售23戶與32個停車位，但賣不到一半，今年又來申請展延，保險局在收到上一次申請展延時就跟遠雄講清楚「沒有達到目標就開罰。」因此昨天公告首次裁罰100萬元，並要求170餘戶要限期一年內售或出租。