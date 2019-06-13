社會新鮮人第一張保單 一年花690元有最高250萬保額

2019-06-13 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



畢業季即將來臨，根據教育部「大專校院學生及畢業生人數預測分析報告」，民國108年將有287,991名學士以上的畢業生踏出校園、成為社會新鮮人。當新鮮人找到第一份工作、拿到第一份薪水之後，應該要為自己規畫買保險。

宏泰人壽保樂美網路投保平台田欣怡經理表示，社會新鮮人應該要學會精打細算，善用每一份錢，上網購買保險就是一個很好的省錢管道。雖然買保險有多種管道，可以到銀行、找業務員、甚至電話行銷等通路，但是上網投保除了便利性高，還能省下佣金，讓保費更划算。

田欣怡說，面對即將步出校門的社會新鮮人，新鮮人應該為自己準備一張最基本的保單，就是保障自己安全的意外險，為自己衝鋒陷陣的職涯準備防護網。

特別是許多新鮮人剛步出社會開始工作，每天在外面跑來跑去，下班後的聚會和行程也特別多。無論是騎機車或者搭乘大眾交通工具，都建議新鮮人應該在拿到第一個月薪水時，用小錢為自己購買一份意外險。

若是萬一因意外傷害事故造成第1級至第6級失能，每月按保險金額的1.5%乘以失能程度的給付比例，給付「生活補助金」100個月。因意外必須暫停工作，也能有生活輔助金支應日常開支。

很多人覺得只要我不騎摩托車，就不會用到意外險，田欣怡說其實不然。例如居住離上班的地方較遠，通勤的時間長，轉換的路線及交通工具就較多種；若通勤時間短，通常是騎乘機車或者自行開車。

無論是哪一種，面對台灣交通意外及機車肇事率高的狀態都建議多一層防護。舉例來說，「宏泰人壽e齊安心專案」的意外傷害保障涵蓋陸、海、空大眾交通工具，不只上下班通勤，外出遊玩或者出差時也都能獲得多一層保障。倘若萬一發生意外身故或失能，也有一筆錢做為留給家人的保障。

宏泰人壽推出「e齊安心專案」保費平均每日花不到2元，一年期保費僅需690元，就可擁有最高250萬的保障。

理賠項目除了提供一般意外傷害事故保險金額1倍的保障之外，針對搭乘陸／海／空大眾運輸工具、發生火災、雷擊、天然災害（颱風／豪雨等等）、乘客用電梯等意外，最高理賠金額可達2倍；若萬一不幸蒙受「重大燒燙傷」可獲得保險金額0.5倍的保障。

內容項目包含主約：生活補助保障最高75萬，意外身故/失能保障最高50萬，重大燒燙傷保障25萬。附約：交通/特定意外身故保障最高50萬，交通/特定意外失能保障最高50萬。