親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

日職／王柏融火力正夯 拚連6戰安打新紀錄

中油租船於中東阿曼灣遭攻擊 船身起火、船員撤離

社會新鮮人第一張保單 一年花690元有最高250萬保額

2019-06-13 16:07經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

畢業季即將來臨，根據教育部「大專校院學生及畢業生人數預測分析報告」，民國108年將有287,991名學士以上的畢業生踏出校園、成為社會新鮮人。當新鮮人找到第一份工作、拿到第一份薪水之後，應該要為自己規畫買保險。

宏泰人壽保樂美網路投保平台田欣怡經理表示，社會新鮮人應該要學會精打細算，善用每一份錢，上網購買保險就是一個很好的省錢管道。雖然買保險有多種管道，可以到銀行、找業務員、甚至電話行銷等通路，但是上網投保除了便利性高，還能省下佣金，讓保費更划算。

田欣怡說，面對即將步出校門的社會新鮮人，新鮮人應該為自己準備一張最基本的保單，就是保障自己安全的意外險，為自己衝鋒陷陣的職涯準備防護網。

特別是許多新鮮人剛步出社會開始工作，每天在外面跑來跑去，下班後的聚會和行程也特別多。無論是騎機車或者搭乘大眾交通工具，都建議新鮮人應該在拿到第一個月薪水時，用小錢為自己購買一份意外險。

若是萬一因意外傷害事故造成第1級至第6級失能，每月按保險金額的1.5%乘以失能程度的給付比例，給付「生活補助金」100個月。因意外必須暫停工作，也能有生活輔助金支應日常開支。

很多人覺得只要我不騎摩托車，就不會用到意外險，田欣怡說其實不然。例如居住離上班的地方較遠，通勤的時間長，轉換的路線及交通工具就較多種；若通勤時間短，通常是騎乘機車或者自行開車。

無論是哪一種，面對台灣交通意外及機車肇事率高的狀態都建議多一層防護。舉例來說，「宏泰人壽e齊安心專案」的意外傷害保障涵蓋陸、海、空大眾交通工具，不只上下班通勤，外出遊玩或者出差時也都能獲得多一層保障。倘若萬一發生意外身故或失能，也有一筆錢做為留給家人的保障。

宏泰人壽推出「e齊安心專案」保費平均每日花不到2元，一年期保費僅需690元，就可擁有最高250萬的保障。

理賠項目除了提供一般意外傷害事故保險金額1倍的保障之外，針對搭乘陸／海／空大眾運輸工具、發生火災、雷擊、天然災害（颱風／豪雨等等）、乘客用電梯等意外，最高理賠金額可達2倍；若萬一不幸蒙受「重大燒燙傷」可獲得保險金額0.5倍的保障。

內容項目包含主約：生活補助保障最高75萬，意外身故/失能保障最高50萬，重大燒燙傷保障25萬。附約：交通/特定意外身故保障最高50萬，交通/特定意外失能保障最高50萬。

保險金宏泰人壽
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

中信卡繳稅330億 包辦三分之一

2019-06-12 23:45

繳稅效應 隔拆利率跳漲

2019-06-12 23:45

兆豐一卡通挺新南向 現金回饋2.88%無上限

2019-06-12 23:44

中信反毒研討會 回響熱

2019-06-12 23:44

北富銀 將發債31億元

2019-06-12 23:44

推動監理科技 二部曲

2019-06-12 23:44

金管會推敵意併購 全金聯質疑上榜5家金控不符社會期待

2019-06-12 21:08

金融整併如何保障員工權益 工會提3主張5建議

2019-06-12 20:15

暑假出國玩 保障規畫三大眉角要注意

2019-06-12 19:38

單身貴族新風潮！善用「保險」理財 完美人生不是夢

2019-06-12 17:45

純網銀7月啟動 蔡玉玲：法規應創新

2019-06-12 17:40

擴大智慧金融服務 上海商銀連開3間分行

2019-06-12 17:04

旅日神卡再一張！玉山「日圓雙幣信用卡」 4％超高回饋

2019-06-12 12:19

開放了什麼？ 揭開開放銀行的面紗

2019-06-11 14:29

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

訂單掉40% 機械業轟央行狀況外

2019-06-12 23:31

MLD微風南山3餐廳閃撤 每月賠500萬讓大股東急收手

2019-06-12 17:43

中國加快5G建設腳步 AI長線趨勢不變

2019-06-13 08:52

小北百貨25周年慶抽獎兼做公益 最大獎落屏東

2019-06-12 18:23

金管會推敵意併購 全金聯質疑上榜5家金控不符社會期待

2019-06-12 21:08

爭地勤津貼遭長榮航質疑「一批人兩招牌」 企工回應了

2019-06-13 12:26

MLD文青餐廳閃退風暴延燒 大股東說話了......

2019-06-12 20:20

MLD文青餐廳閃退風暴延燒 大股東說話了......

2019-06-12 22:38

買儲蓄險前 要想清楚這些事

2019-06-12 19:20

蔡明忠：電信「三共」 不打軍火戰

2019-06-12 23:37

電商搶不走的生意 台茂購物中心斥資8,000萬要做這件事

2019-06-13 09:53

兩工會輪發難 長榮痛批「一批人馬兩塊招牌」

2019-06-12 17:34

可成迎轉機 Q3營運將躍進

2019-06-12 23:34

關稅戰衝擊 緯創擬在美設廠

2019-06-13 00:50

數位金融業務 金管會盯

2019-06-12 23:45

中信卡繳稅330億 包辦三分之一

2019-06-12 23:45

大立光的威 連小黃司機都知道

2019-06-12 20:12

大立光回應華為禁令 林恩平：我們小咖沒人理

2019-06-12 19:00

供電備戰 台電向美買燃氣機組

2019-06-12 23:57

代工五強 加速全球布局

2019-06-13 00:48

這家銀行大戶多 刷卡3億只為繳稅...

2019-06-12 22:53

和碩、英業達 跟著Google動起來

2019-06-13 00:47

金融整併如何保障員工權益 工會提3主張5建議

2019-06-12 20:15

前5月稅收創新高 證交稅衰退金額創7年新高

2019-06-13 06:07

台積電新建5奈米廠進程順利 南科一片徵才旗海

2019-06-13 15:14

徐旭東：美中貿易戰成持久戰 但有新的商機

2019-06-13 11:06

有錢人想的不一樣…繳稅百萬大戶 不愛刷卡分期

2019-06-12 23:13

南亞PCB、銅箔基板 出貨看旺

2019-06-12 23:38

國人赴新南向18國 刷最多的是新加坡、越南及泰國

2019-06-12 18:33

回應柯拔希 央行：無為所欲為的能力

2019-06-12 23:21

貿易戰升溫 柯拔希指央行狀況外台幣應貶到33元

2019-06-13 10:16

統一超 擴展複合無人店

2019-06-12 23:36

郭台銘與臺大癌醫鄭院長通話：抗癌捐贈決心不變

2019-06-12 18:36

林憲銘：今年電子業景氣能與去年一樣 就「阿彌陀佛」

2019-06-12 21:27

智擎董事改選 東洋勝出

2019-06-13 11:45

美商務部長宣布 台生技業者投資愛達荷州

2019-06-12 23:46

單身貴族新風潮！善用「保險」理財 完美人生不是夢

2019-06-12 17:45

羅智先….也會到全家消費

2019-06-12 23:31

北富銀 將發債31億元

2019-06-12 23:44

人民幣會不會破「7」字頭大關？ 瑞銀外匯分析師這麼說

2019-06-12 17:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top