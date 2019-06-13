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金融科技使用率增 壯年族群最愛用

2019-06-13 11:25經濟日報 記者程士華╱即時報導

安永聯合會計師事務所今（13）日發布《2019年全球財富管理研究報告》，預期未來金融科技的使用率將持續提高，在未來3年內從目前的38%增加到45%，其中又以X世代（1965年到1982年出生）的壯年族群對於金融科技接受度最高，此族群目前對金融科技的使用率就已經高達44%，遠高於平均水準。

《2019年全球財富管理研究報告》為安永針對26個國家、共2,000位財富管理客戶進行調查，訪談了50位財富管理主管，調查時間於2018年第三季展開。報告中預期，金融科技（包含機器人投資顧問或個人金融管理工具）的使用率將在未來3年將從38%增加到45%，其中又以現值壯年的X世代接受度最高。

報告中提到，中壯年以上的嬰兒潮世代（約1946年到1964年出生）目前對金融科技的使用率偏低，僅佔24%；X世代對金融科技的使用率則已達44%，隨後出生的千禧年世代（約1982年至1996年出生）者，對金融科技的使用率也達39%。報告認為，嬰兒潮世代在未來3年內對金融科技的使用率，將會大幅提升10個百分點。

報告提到，數位管道演化的速度比財務顧問及客戶的預期還要快，2016年時僅有20%客戶偏好用app進行財富管理；到了2019年，已有41%使用app作為財富管理的主要管道。儘管偏好使用數位工具的客戶比例有所增加，真人互動仍然是大眾進行財務管理的主流模式。

安永調查顯示，25%的受訪者喜歡以面對面或打電話的方式溝通，也有42%習慣從這些管道接收相關金融資訊的建議。此外，逾半數受訪者希望財富管理業者能提供更透明、客觀與確切的收費機制。

至於台灣在地化的發展，安永審計服務部執業會計師謝勝安表示，台灣財富管理服務發展蓬勃，各家銀行近年紛紛發展行動網銀，或利用大數據分析投資商品，提供客戶更多元的服務及簡化財富管理方式，而相關資安防護也逐漸在進步。

謝勝安指出，比起多元服務，對資產管理業者及客戶而言，在意的仍是投資績效；金融科技僅是輔助，投資收益的好與壞，往往與財富管理機構的分析團隊如何進行分析與判斷有關，而前台的理財專員或顧問將分析結果提供客戶參考，提供有溫度的服務也是重要的因素。

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