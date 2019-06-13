網路投保年金險 天蠍座最愛買

2019-06-13 08:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新光人壽根據公司內部統計顯示，網路投保年金險最多的星座前三名，依序為天蠍座、雙子座及天秤座。

網路投保年金險以天蠍座件數最多，推論是天蠍座的人非常精明幹練，在處理金錢上頭腦非常的清楚而冷靜，相當有投資理財觀念，往往會細心觀察市場脈動，網路投保利變年金險自然就成為他們青睞的產品。

雙子座投資理財方面過於保守，購買保險與投資商品需特別謹慎，因此不論是一筆靈活運用的資金，或是生存時每年穩定的收入保障，年金保險是一項很好的選擇。

至於天秤座的人對任何的事情都會考慮再三，力求達到一個平衡點，而年金險可以逐步穩健累積財富，並非高風險投資商品，也符合天秤座嚮往追求長期穩健投資目標的方向。

網路投保快速又方便的特色，吸引不少年輕族群主動投保，取代過去傳統以業務員、經紀人或是代理人為主要的銷售通路。新光人壽統計，網路投保以25~45歲族群居多，占比高達63％；網路投保險種又以旅平險、利率變動型年金保險最多 。

利率變動型年金保單可選擇一次繳清的躉繳或定期繳，新光人壽建議，若是民眾現階段另有夢想目標而手頭資金運用吃緊，可選擇一次繳清保費的躉繳，並選擇信用卡分期繳費，可繳清繳保費壓力，並在未來領取相較定期繳下較高的年金。

新光人壽網路投保與花旗信用卡合作，即日起至8月31日前，刷卡單筆保費回饋1%刷卡金；單筆保額滿3,000元，享三期分期零利率再回饋1％刷卡金。單筆保費達20萬元以上，加碼回饋3,800刷卡金，每人限領一次。