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經濟放緩＋貿易戰 瑞銀：人民幣兌美元三個月內貶破7.0

2019-06-13 01:50聯合報 記者林則宏╱即時報導

瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）和瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能指出，經濟增長放緩與貿易緊張局勢很可能在未來三個月導致人民幣兌美元貶破7.0關卡。由於市場將7.0視為標誌性關卡，因此人民幣一旦「破7」，很可能導致投資者憂慮情緒升溫。

但施德銘與陳得能強調，從貨幣政策角度來看，7.0僅是一個價位而已。若堅守此一價位人行貨幣政策的靈活性將嚴重受限，效果也將適得其反。

施德銘與陳得能12日發布的報告指出，美元兌人民幣匯率近年來第三次升向7.0 關卡，此前曾分別於2016年底和2018年底兩度逼近7.0。由於美元兌人民幣匯率受到管理，7.0水準被投資者視為具有標誌性意義的重要心理關卡。因此，人民幣「破7」很可能會拖累市場情緒。

上一次美元兌人民幣匯率「破7」還是在2008年全球金融危機前。如今，人民幣面臨的情況迥然不同。除了過去十年中人民幣的國際重要性與日俱增外，當時人民幣處於幾乎是單邊升值的走勢，受到嚴格管理且波動極低。十年前中國的經常帳盈餘佔GDP的比重高達9%，且外匯存底不斷增長。

如今，情況已發生了很大變化：中國經濟增長處於結構性下行趨勢，槓桿率已迅速上升，且外部盈餘幾乎消失（僅佔GDP的1%）。目前的挑戰遠遠超過以往，最受矚目的當屬中美貿易緊張局勢，這為中國本已放緩的經濟增長帶來更多威脅。其他不同之處還包括貨幣流通更加自由，中國在保持資本管制的同時不斷擴大對外資開放國內資本市場 。

施德銘與陳得能認為，美元兌人民幣將再度測試7.0水位，但預計不會持續位於7.0以上。儘管走勢主要取決於中美貿易緊張局勢和中國經濟增長放緩，但中國央行應該不會對7.0另眼相待。否則，央行貨幣政策的靈活性會嚴重受限，效果也將適得其反。因此，預期中國政策制定者不會死守這一心理關卡。

施德銘與陳得能表示，美元兌人民幣在未來6至12個月將回穩於6.7-6.8區間，原因有三：首先，中美貿易協議（基準情景是年底前將達成協議）將給美元兌人民幣匯率帶來下行壓力；其次，中國的國際收支平衡改善有助於支持人民幣；第三，預計美元在2019年下半年將全面走軟。

此外，如果美國聯準會降息以應對增長憂慮，美元全面走軟將為中國央行提供更多管理匯率的空間。人民幣很可能會從近期的疲態中回暖。

施德銘與陳得能稱，未來6至12個月內，美元兌人民幣匯率將徘徊於6.7-6.8 附近。為管理短期匯率風險，建議未來三個月內避險對沖人民幣多頭頭寸。

人民幣貶值預期再起，瑞銀預估，人民幣兌美元可能在未來三個月內貶破7.0關卡。記者...
人民幣貶值預期再起，瑞銀預估，人民幣兌美元可能在未來三個月內貶破7.0關卡。記者林則宏／攝影
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