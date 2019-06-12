有錢人想的不一樣 繳稅百萬大戶不愛刷卡分期

2019-06-12 23:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



今年5月繳稅季，許多銀行推出各類促刷活動，包括無息分期優惠，讓客戶可以刷卡繳稅慢慢分期攤還，不至於一次就要掏出大筆現金繳稅而肉痛。不過，不要以為稅金愈高就愈愛使用分期，銀行業者統計，刷卡繳稅達100萬元以上的大戶，選擇無息分期還款的比率只有一成，等於十個繳稅百萬大戶中，有九個人寧願帳單來了就全數繳清，不願意每個月慢慢付，因為「收一次帳單就痛一次，長痛不如短痛」。

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行，統計今年該行持卡人刷卡繳稅金額提高，平均每卡繳稅金額達21萬餘元，是全市場平均數的兩倍。進一步分析繳稅大戶的偏好，兆豐銀發現，其實偏好使用刷卡分期還款機能的，以中產階級、一般上班族為多，反而繳稅金額高、超過百萬元以上的大戶，不愛刷卡分期。

兆豐銀行信用卡處長林中象舉例，有大戶刷卡繳稅稅金高達3億元，適用無息分9期還款，等於每個月帳單付約3,000多萬元。雖然這樣做，客戶不必下個月帳單就要掏3億元繳交，但客戶反而不樂意，寧願選擇一次繳清，即使銀行主動詢問也沒意願，理由很簡單，繳稅太痛了，所以客戶不願意每個月都看到帳單上有要繳的稅金，提醒他被政府課了多少稅，寧願繳完眼不見為淨。雖然選擇分期就資金調度來說更為經濟划算，但顯然有錢人不一定選擇理性，感性因素影響還是很重的。