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不確定的年代 保險營運三關鍵

2019-06-12 21:22經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

新光人壽獨立董事鄭濟世12日在一場演講中提到，青山依舊在，幾度夕陽紅，保險的本質不變，保險的營運因外界環境而變，在這充滿不確定的環境裡，如何創新、嚴守紀律、健全財務，才是當務之急。

新陸書局與中華財務管理科技學會今天舉辦保險趨勢與科技暨新書發表會，邀請《保險學：經營與管理》一書的作者鄭濟世主講保險趨勢。

他表示，保險的起源，因為14世紀的海上貿易、船東押貸，1666年的倫敦大火與1762年的生命表製作，而出現了海上、火災、人壽保險的經營。

由於不對等價值的交換，及不平等交易的能力，是保險的特性，因而出現了政府對保險業的監理。

他認為，保險經營上應該重視下列兩點。

一、保險業應透過管理機能、企業機能達到組織的目標；透過危險分散、損失分攤、大數法則、未來承諾達到保險的功能。保險業重要人員及政府監管人員均應具專業知識、相關經驗，以因應市場需要。

二、保險業應瞭解國際保險監管的組織架構及其監管核心原則，以提升競爭力與國際接軌。

保險監管上應該重視下列三點。

一、保險業維持清償能力的維護。保險監管的目的，在確保保險契約的屢行。清償能力考慮其全面性，不僅應重視量化要求、質化要求，更應重視資訊揭露，以及資本適足的問題。

二、國際會計準則(IFRS)的採行。過去以來，保險公司都採「歷史成本法」作為記帳基礎，但歷史成本法無法反映未來現金流的現實價值。國際會計準則將其轉為「公允價值法(Fair Value)」，這種表達對於早期高預定利率的保單可能造成利差損及當期財務虧損的波動性。

換言之，保險業必須重視資產負債管理、保單設計、預定利率的設定。

三、公司治理的重視 。公司治理的核心在重視公司所有權與經營權的分離、監督與管理。2018年公司法修正第1條即明示公司除營利外，也可採行公共利益行為以善盡社會責任，況且保險業更具有社會性，公司負責人應忠實執行業務，並盡善良管理人注意義務。

鄭濟世提醒，公司治理應特別重視保障股東權益，強化董事會職能、維持清償能力提升資訊透明度。

新光人壽獨立董事鄭濟世。中華財務管理科技學會／提供
新光人壽獨立董事鄭濟世。中華財務管理科技學會／提供
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