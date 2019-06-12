金管會推敵意併購 全金聯質疑上榜5家金控不符社會期待

2019-06-12 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



金管會推「金融機構非合意併購」，五金控六國銀拿到敵意併購入場券。全國金融業工會聯合總會（全金聯）今天批評金管會此政策有四大缺失，多數拿到敵意併購入場券的金控或銀行內控紀錄不佳、前科累累，不符社會期待，主張應補強現有併購法令對勞工權益的保障。

金管會高層表示，敵意併購政策是在原有的併購規定外，另加條件，並給予資本計提的優惠以鼓勵非合意併購，但原有的併購規定仍要遵守，包括勞工權益等「該考慮的都會考慮」。金管會接獲全金聯的說帖後，會慎重研議回應。

由各大銀行工會組織成立的全金聯指出，過去「二次金改」殷鑑不遠，金融整併應尊重市場機制，避免官商勾結，人為操縱，除關注股東權益外更應保護併購雙方勞工工作權，以免重蹈覆轍。全金聯邀請金融業工會幹部及學者、專家成立「因應金金併政策策略小組」，對金管會的敵意併購政策提出四大質疑。

包括敵意併購政策未完整涵蓋金融機構合併規定的審酌因素、公司治理評鑑未完整涵蓋勞工權益問題、公布政策前未與勞工團體進行社會對話，以及符合資格的五大金融機構，部分內控紀錄不佳、前科累累，不符社會期待。

全金聯指出，取得敵意併購入場券的五家金控（中信、富邦、台新、玉山、國泰）、及六家銀行（中國信託、台北富邦、台新、玉山、國泰世華、上海），除上海商銀外，遭裁罰、違規、申訴紀錄，均榜上有名。

全金聯批評，依據去年中小企業白皮書及金管會相關資料顯示，發現金管會篩選出來的五家銀行對中小企業放款占比遠低於整體銀行平均數；但對大陸地區曝險總額占比，卻遠高於整體銀行平均數。

「金管會不能只提供財團攻城掠地的武器」全金聯批評，積極響應國家重大政策的民營中小銀行，卻因「不符併購資格」只能等著被併購；遊走政策邊緣，功利至上，未積極投入平均水準以上資源協助中小企業而大膽西進的銀行，卻可以拿到主動出擊、攻城掠地的獎勵，十分荒謬。