金融整併如何保障員工權益 工會提3主張5建議

2019-06-12 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



全國金融業工會聯合總會指出，「二次金改」從業人員被不良雇主用過即丟的慘痛教訓，未來金融整併應補強現有併購法令對於勞工權益保障不足，並提出五建議，包括「買方發行特別股進行併購」要檢討合理性、訂立「金融機構合併對受僱人權益事項處理指導原則」，將「勞工董事」納入多元化董事會對象之一等。

全金聯表示，目前《勞動基準法》第 20 條與《企業併購法》第 24 條「概括承受」規定相互矛盾，應明確保障勞工完整的「工作條件」，而不僅是「工作年資」。《金融機構合併法》第12條規定合併申請書涉及勞工權益部分，即「對受僱人之權益處理」此一重要事項之書件，應事先與工會或勞資會議協商同意。

《企業併購法》第16條、第17條規定偏袒資方，勞工對於新雇主所提供的工作條件無反抗能力，新雇主可「依法」不理會勞工對於留用與否、工作條件、保留年資等異議，並「合法」用資遣手段來逼走異議勞工，應增訂「勞資協商及爭議處理程序」規定，避免這類勞資爭議事件一再發生。

全金聯建議，針對大股東持股過低、質押情形、交叉持股、高槓桿財務操作等情形納入評估，並檢討買方發行特別股進行併購的合理性。敵意併購條件中的「企業社會責任」，邀請全金聯參與涉及勞工權益的資格條件審查。員工安置計畫的審查，邀請全金聯協助檢視買賣雙方雇主是否落實對勞工的各項承諾

應訂立「金融機構合併對受僱人權益事項處理指導原則」，明定對受僱勞工權益事項之處理原則，包括：所有勞動條件的保障與揭露、工會參與、簽訂團體協約等。